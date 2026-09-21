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Italia, il modulo e in che ruolo Mancini vede i giocatori: le news sulla Nazionale

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Primo allenamento del Mancini-bis, con il Ct che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i giocatori che ha a disposizione. Modulo di riferimento il 4-3-3, con più opzioni per ogni ruolo: ecco come il Mancio “vede” i suoi Azzurri e le indicazioni che ha dato la prima seduta

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Modulo e ruoli: come Mancini "vede" i suoi Azzurri

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