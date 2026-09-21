Italia, il modulo e in che ruolo Mancini vede i giocatori: le news sulla Nazionale
Primo allenamento del Mancini-bis, con il Ct che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i giocatori che ha a disposizione. Modulo di riferimento il 4-3-3, con più opzioni per ogni ruolo: ecco come il Mancio “vede” i suoi Azzurri e le indicazioni che ha dato la prima seduta
- Un primo allenamento molto interessante, quello della Nazionale di Roberto Mancini: il Ct ha fornito infatti indicazioni molto chiare su come “vede” e come intende utilizzare i giocatori che ha a disposizione
- Il modulo di base sarà il 4-3-3 e per ogni ruolo Mancini ha individuato due, tre, in alcuni casi anche quattro giocatori che potrebbero ricoprirlo. Dopo averli divisi in base a questa sua categorizzazione, li ha schierati in campo componendo le squadre
- Restano 34 i convocati, anche dopo il forfait di Dimarco che sarà sostituito da Ruggeri. Mancini li ha dunque divisi nelle 11 “posizioni” possibili, creando delle coppie/tridenti di alternative. Ancora nulla di definitivo, naturalmente, ma sono comunque prime indicazioni, tracce interessanti.
- Con qualche “curiosità”: con l’assenza di Dimarco infatti (e in attesa che arrivi Ruggeri), Calafiori è stato schierato terzino sinistro (anche nell’Arsenal gioca esterno a sinistra).
- Di Lorenzo
- Kayode
- Mancini
- Ghilardi
- Kouadio
- Bastoni
- Coppola
- Scalvini
- Calafiori
- Ahanor
- Barella
- Fagioli
- Doumbia
- Ricci
- Romano
- Mandragora
- Tonali
- Frattesi
- Cambiaghi
- Zaniolo
- Vergara
- Scamacca
- Kean
- Pio Esposito
- Sebastiano Esposito
- Raspadori
- Inacio
- Zoma
- Maldini