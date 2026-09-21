 Serie A, attaccanti più pagati: chi guadagna di più. Classifica 2026 2027 | Sky Sport
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Serie A, gli attaccanti più pagati del campionato: Lautaro vince il derby con Ramos

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Quali sono gli attaccanti con lo stipendio più alto del campionato italiano? Transfermarkt ha stilato la top 10 ordinata per stipendio lordo: davanti a tutti c'è Lautaro. Tanta Juventus (quattro, la squadra più 'rappresentata') e ben quattro colpi estivi dell'ultimo mercato in classifica

SERIE A, I TERZINI CON LO STIPENDIO PIÙ ALTO

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