Serie A, gli attaccanti più pagati del campionato: Lautaro vince il derby con Ramos
Quali sono gli attaccanti con lo stipendio più alto del campionato italiano? Transfermarkt ha stilato la top 10 ordinata per stipendio lordo: davanti a tutti c'è Lautaro. Tanta Juventus (quattro, la squadra più 'rappresentata') e ben quattro colpi estivi dell'ultimo mercato in classifica
- Stipendio lordo: 6,6 milioni
- Scadenza contratto: 2027
- Stipendio lordo: 7 milioni
- Scadenza contratto: 2030
- Stipendio lordo: 7,4 milioni
- Scadenza contratto: 2030
- Stipendio lordo: 7,8 milioni
- Scadenza contratto: 2028
- Stipendio lordo: 8,1 milioni
- Scadenza contratto: 2027
- Stipendio lordo: 9,3 milioni
- Scadenza contratto: 2030
- Stipendio lordo: 10 milioni
- Scadenza contratto: 2031
- Stipendio lordo: 11,1 milioni
- Scadenza contratto: 2030
- Stipendio lordo: 13 milioni
- Scadenza contratto: 2031
- Stipendio lordo: 16,6 milioni
- Scadenza contratto: 2029