Quali sono gli attaccanti con lo stipendio più alto del campionato italiano? Transfermarkt ha stilato la top 10 ordinata per stipendio lordo: davanti a tutti c'è Lautaro. Tanta Juventus (quattro, la squadra più 'rappresentata') e ben quattro colpi estivi dell'ultimo mercato in classifica

SERIE A, I TERZINI CON LO STIPENDIO PIÙ ALTO