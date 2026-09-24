Tutto è pronto per il Mancini-bis. Il commissario tecnico azzurro ha parlato a Sky Sport alla vigilia del nuovo debutto in Nations League contro il Belgio (venerdì 25 settembre alle 20.45 su Sky Sport e in streaming su NOW ): "Sarà emozionante tornare all'Olimpico. L'Italia di recente ha perso delle partite assurde, ma il calcio ti dà la possibilità di riscattarti". Sulla ormazione: "Pio e Kean titolari? Sì, possono giocare insieme. Ho due ballottaggi, su Romano è stato bravo Ranieri"

La seconda avventura di Roberto Mancini da Ct dell'Italia riparte all'Olimpico di Roma contro il Belgio per l'esordio nella Nations League 2026/2027. Ecco le parole dell'allenatore azzurro alla vigilia del match a Sky Sport:



Quali sono le sue sensazioni personali nel tornare a Roma con l'Italia?

"Sarà emozionante, come sempre. Ci siamo tolti delle belle soddisfazioni all'Olimpico, speriamo di ripartire col piglio giusto anche domani".

Donnarumma ha detto che, per la prima volta, nello spogliatoio si è tornati a parlare della partita di Zenica. Lei come ha trovato i ragazzi? Ha notato la loro voglia di riscatto?

"Il calcio è fatto anche di sconfitte assurde. Bisogna però andare avanti perché c'è sempre la possibilità di rifarsi velocemente e pensare al futuro".

Nonostante siate insieme da pochi giorni, c'è qualcuno dei giovani che l'ha sorpresa particolarmente?

"Abbiamo avuto appena due giorni di allenamenti, lunedì è stato più un giorno di conoscenza. C'è stato comunque il tempo di conoscere meglio i ragazzi che finora avevo visto soltanto nelle partite, è stato importante".

Far giocare sia Kean che Pio Esposito nel tridente d'attacco è una soluzione?

"Kean e Pio Esposito possono giocare insieme, i ragazzi sono pronti e hanno voglia di giocare. Speriamo di fare le scelte azzeccate".

"Su Romano è stato bravo Ranieri, Tresoldi è un 50 e 50"

In conferenza stampa Roberto Mancini ha approfondito diversi argomenti. Focus sui tanti giovani chiamati e anche su quelli che vorrebbe chiamare in futuro: "Romano lo conoscevo poco, ma mi ha colpito alla prima giornata di campionato e ho voluto vederlo. Credo possa essere importante per il futuro della Nazionale, gioca di prima ed è stato bravo Ranieri a segnalarlo". Su Tresoldi: "Il ragazzo è stato subito positivo quando ci abbiamo parlato, ma aveva dato la sua parola già all'Under 21 tedesca. Al momento si sente al 50% italiano e al 50% tedesco. Speriamo che la prossima volta si senta italiano al 51%". Sulla formazione anti-Belgio: "Ho ancora due ballottaggi da risolvere. Zaniolo, Kean e Cambiaghi sono giocatori che in avanti possono giocare in tutti i ruoli". A Coverciano si è presentato con qualche problema Tonali: "Un fastidio leggero, non ha avuto altri intoppi e dovrebbe star bene".