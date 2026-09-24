Le parole a Sky del capitano dell'Italia, Gigio Donnarumma, alla vigilia del debutto in Nations League: "Sono stati mesi durissimi, ma dobbiamo ricominciare e abbiamo grande voglia - ha detto -. Col nuovo ciclo di Mancini vogliamo essere propositivi e comandare il gioco, l'obiettivo è costruire una grande Nazionale. Sta a noi far innamorare i tifosi della maglia azzurra"

Vigilia di Italia-Belgio, primo appuntamento di Nations League e - soprattutto - prima partita col nuovo ciclo (il secondo) inaugurato da Roberto Mancini. A parlare ai microfoni di Sky Sport è stato il capitano degli Azzurri, Gigio Donnarumma. Queste le sue dichiarazioni:



Che mesi e che giorni sono stati?

“Durissimi. Faccio fatica a raccontare perché è stata un’estate particolare, lunghissima, però dobbiamo ricominciare: abbiamo grande voglia, si riapre un nuovo ciclo, un nuovo percorso e domani abbiamo una grandissima partita. Anche i tifosi saranno delusi e sta a noi dare quella carica per innamorarsi della maglia azzurra”



Siete 34 e siete tantissimi: chi ti ha colpito di più di questa nuova squadra?

“Un po’ tutti, sono tutti giocatori forti. Romano anche a me ha impressionato tanto, ma sono tutti giovani con tanta voglia, tanta qualità e sono sicuro saranno il futuro di questo nuovo ciclo e della Nazionale. Noi vecchia guardia dobbiamo essere bravi a farli inserire al meglio e ad aiutarli nei momenti di difficoltà”



È la prima volta che vi siete ritrovati dopo Zenica. Vi siete parlati?

“La verità è che c’è stato zero, tranne stamattina dove abbiamo ricordato giusto un paio di minuti, perché non c’era la voglia e il dolore è ancora grande per riaprire quel discorso, però è importante guardare avanti. Il nostro obiettivo adesso è costruire una grande Nazionale con tutti e anche Mancini ci darà una mano in questo”



Mancini vi propone un bel calcio, diverso, molto offensivo e aggressivo. Ci credi?

“Si, sicuramente. Vogliamo essere propositivi, aggressivi. Affronteremo in questa Nations League squadre forti, ma la nostra idea è cercare di comandare il gioco. L’Europeo 2021 lo insegna, cercheremo di fare quello e di fare innamorare i tifosi della maglia azzurra".