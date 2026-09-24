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Tresoldi tra Italia e Germania, Mancini: "Ci ho parlato. Speriamo che..."

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Roberto Mancini ha parlato anche del futuro di Nicolò Tresoldi, ancora diviso tra Italia e Germania. Il ct azzurro, in conferenza stampa, ha confermato i contatti con l'attaccante che per ora continua con la Germania U21: "Ha dato la parola all'allenatore per fare la fase finale dell'Europeo a giugno". Poi la battuta di Mancini: "Ha detto che si sente 50% italiano e 50% tedesco. Speriamo che da giugno sarà 51% italiano e 49% tedesco..." Guarda il VIDEO qui sopra

L'INTERVISTA DI MANCINI PRE ITALIA-BELGIO

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