Italia-Belgio non sarà solo l'esordio (bis) di Roberto Mancini. Sulla panchina degli avversari degli azzurri ci sarà per la prima volta Mark Van Bommel. L'ex centrocampista del Milan ha ottimi ricordi della sua esperienza italiana: "All'Olimpico ho vinto uno scudetto. Allenare i rossoneri in futuro? Sarebbe bello, ma ora non è il momento". Sul match: "Ci siamo preparati per dominare il gioco, a prescindere da come giocherà l'Italia. Ho visto molte partite di Mancini"

Mark Van Bommel si prepara all'esordio sulla panchina del Belgio. Chiamato dopo il Mondiale per sostituire Rudi Garcia, l'ex centrocampista dell'Olanda inizia il suo percorso dall'Olimpico di Roma contro l'Italia del Mancini bis. Il Ct dei Diavoli Rossi ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match.

Conosce bene l'Italia per aver giocato al Milan. Che ricordi ha di quell'esperienza?

"Sono stato benissimo al Milan, eravamo una grande squadra e giocavamo molto bene. All'Olimpico ho giocato solo una volta ma ci ho festeggiato uno scudetto".

Come si presenterà il suo primo Belgio?

"Vogliamo tenere la palla, riconquistarla subito quando la perdiamo e dominare il gioco. Non è facile preparare una partita e una squadra in quattro giorni, ma l'Italia ha il nostro stesso problema. Non sarà facile all'inizio.



Ha idea di che Italia si troverà davanti?

"Io conosco bene Gattuso e il suo stile di gioco, ora è difficile sapere cosa aspettarsi da Mancini nonostante abbia visto molte sue partite in passato. Io ho pensato più a preparare la mia squadra, vedremo se di fronte avremo un 4-3-3 o un 3-5-2. Io schiererò un 4-3-3, da vero olandese".



Nella sua squadra ci sono giocatori molto importanti come De Bruyne. Addirittura è andato fino a Napoli per convincerlo a essere ancora parte della nazionale...

"Sì abbiamo molti giocatori forti ed esperti come lui, Lukaku, Tielemans e altri ancora. Possiamo adattarci senza problemi al calcio italiano visto che abbiamo molti giocatori nel vostro campionato, compresi anche De Ketelaere e i tre milanisti, Moreira, De Winter e Saelemaekers. I giocatori esperti sono ancora molto forti e per questo sono ancora dentro al gruppo. Con i milanisti ho parlato di Milanello, dello stadio, spero che aiutino la squadra a tornare a vincere".

Lei spera di allenare il Milan in futuro?

"Sarebbe bello, è un grande club che conosco, ma non è una domanda al momento. Sono concentrato sulla Nations League e poi sull'Europeo, in futuro si vedrà".