Il capitano della Francia si è fatto male in occasione del gol che ha deciso la gara contro la Turchia. Dopo aver segnato, Mbappé si è subito toccato il ginocchio sinistro e ha ricevuto le cure dello staff medico. L'attaccante ha provato a rientrare in campo ma pochi minuti più tardi è stato costretto a chiedere il cambio. Zidane: "Non sta bene, si è procurato un'iperestensione del ginocchio. Lascia il ritiro". Sabato svolgerà gli esami con il Real Madrid TURCHIA-FRANCIA 0-1, HIGHLIGHTS - RISULTATI NATIONS LEAGUE

Infortunio per Kylian Mbappé durante Turchia-Francia di Nations League, terminata 0-1. Il capitano dei Bleus ha accusato un problema al ginocchio sinistro proprio nell'azione del gol che ha deciso l'incontro: al 54', dopo aver ricevuto palla da Olise, Mbappé era riuscito a battere il portiere avversario con un tiro sul primo palo, ma dopo il gol non ha esultato e si è subito toccato il ginocchio. Ricevute le cure dello staff medico della nazionale, il numero 10 ha provato a restare in campo nonostante fosse visibilmente dolorante. Pochi minuti dopo, però, si è accasciato nuovamente a terra e Zidane lo ha sostituito con Doué al 59'.

Zidane: "Mbappé non sta bene, lascerà il ritiro" Nel post partita Zinedine Zidane ha confermato il forfait dell'attaccante per le prossime partite della nazionale. "Non sta bene, no, non sta bene – ha commentato su TF1 –. Dovrà rientrare in Spagna. Non correremo rischi. Si è procurato un'iperestensione del ginocchio mentre calciava. Non ci sono segnali particolarmente incoraggianti sulla possibilità che possa continuare, quindi non correremo rischi". Dopo le parole dell'allenatore, è arrivata anche la conferma ufficiale dalla Federazione francese: "Kylian Mbappé si è infortunato al ginocchio nell’azione del gol. Ha riportato una lesione tendinea e salterà il resto del raduno della nazionale".

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Real Madrid preoccupato: sabato gli esami a Valdebebas Il Real Madrid è ovviamente molto preoccupato per le condizioni del suo attaccante, anche perché il ginocchio sinistro aveva già dato problemi a Mbappé nella scorsa stagione. I Blancos hanno già organizzato gli esami strumentali per sabato pomeriggio a Valdebebas: si teme uno stop da uno a tre mesi.