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Nations League, le partite di oggi: dove vederle in tv su Sky e in streaming su NOW

guida tv

Oggi, sabato 26 settembre, appuntamento con la fase a gironi di Nations League. Su Sky e in streaming su NOW le migliori partite tra nazionali straniere del torneo oltre a tutte le sfide della Nations League Finals in programma a giugno 2027. Ecco le nazionali in campo oggi e sui canali Sky Sport da seguire alle 15, 18.00 e alle 20.45 (anche attraverso Diretta Gol)

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI NATIONS LEAGUE

Nations League, la programmazione di oggi su Sky e NOW

Sabato 26 settembre

  • Alle 15.00: SLOVENIA-SCOZIA su Sky Sport Calcio. Telecronaca Alessandro Sugoni
  • Alle 18.00: BULGARIA-LUSSEMBURGO su Sky Sport Calcio. Telecronaca Paolo Redi
  • Alle 18: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno

          ISOLE FAROE-KAZAKISTAN

          ISLANDA-ESTONIA
          SAN MARINO-FINLANDIA

  • Alle 20.45: INGHILTERRA-SPAGNA su Sky Sport Uno. Telecronaca Stefano Borghi, commento Lorenzo Minotti
  • Alle 20.45: REPUBBLICA CECA-CROAZIA su Sky Sport 254. Telecronaca Federico Botti
  • Alle 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio

          ALBANIA-BIELORUSSIA

         MACEDONIA DEL NORD-SVIZZERA

         SLOVACCHIA-MOLDOVA

  • Dalle 20 e dalle 22.45: studio pre e postpartita con Sara Benci, Lorenzo Minotti, Gianfranco Teotino e Dario Massara

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