Oggi, sabato 26 settembre, appuntamento con la fase a gironi di Nations League. Su Sky e in streaming su NOW le migliori partite tra nazionali straniere del torneo oltre a tutte le sfide della Nations League Finals in programma a giugno 2027. Ecco le nazionali in campo oggi e sui canali Sky Sport da seguire alle 15, 18.00 e alle 20.45 (anche attraverso Diretta Gol)

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI NATIONS LEAGUE