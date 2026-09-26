Nations League, le partite di oggi: dove vederle in tv su Sky e in streaming su NOWguida tv
Oggi, sabato 26 settembre, appuntamento con la fase a gironi di Nations League. Su Sky e in streaming su NOW le migliori partite tra nazionali straniere del torneo oltre a tutte le sfide della Nations League Finals in programma a giugno 2027. Ecco le nazionali in campo oggi e sui canali Sky Sport da seguire alle 15, 18.00 e alle 20.45 (anche attraverso Diretta Gol)
Nations League, la programmazione di oggi su Sky e NOW
Sabato 26 settembre
- Alle 15.00: SLOVENIA-SCOZIA su Sky Sport Calcio. Telecronaca Alessandro Sugoni
- Alle 18.00: BULGARIA-LUSSEMBURGO su Sky Sport Calcio. Telecronaca Paolo Redi
- Alle 18: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno
ISOLE FAROE-KAZAKISTAN
ISLANDA-ESTONIA
SAN MARINO-FINLANDIA
- Alle 20.45: INGHILTERRA-SPAGNA su Sky Sport Uno. Telecronaca Stefano Borghi, commento Lorenzo Minotti
- Alle 20.45: REPUBBLICA CECA-CROAZIA su Sky Sport 254. Telecronaca Federico Botti
- Alle 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
ALBANIA-BIELORUSSIA
MACEDONIA DEL NORD-SVIZZERA
SLOVACCHIA-MOLDOVA
- Dalle 20 e dalle 22.45: studio pre e postpartita con Sara Benci, Lorenzo Minotti, Gianfranco Teotino e Dario Massara