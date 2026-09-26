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Donnarumma-Lukaku, cos'è successo dopo Italia-Belgio: provocazione e faccia a faccia

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Finale teso in Italia-Belgio. Lukaku si rivolge a Donnarumma mostrando il "due" con le dita, in riferimento al risultato della partita. Dopo il triplice fischio, il portiere azzurro raggiunge l'attaccante belga a centrocampo: qui l'arbitro interviene per separare i due e li ammonisce. Guarda il VIDEO qui sopra

ITALIA-BELGIO 0-2: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICHE

Tensione al termine di Italia-Belgio, vinta 2-0 dai Diavoli Rossi all'Olimpico di Roma. Nei minuti finali del match, Lukaku si rivolge verso Donnarumma mostrando il "due" con le dita, in riferimento al risultato della partita. Il portiere e capitano azzurro, dopo il triplice fischio dell'arbitro, raggiunge l'attaccante belga fino a centrocampo. I due si confrontano a distanza ravvicinata prima dell'intervento dell'arbitro e degli altri giocatori. L'arbitro Siebert divide Donnarumma e Lukaku e ammonisce entrambi. Giallo anche per Maldini, intervenuto durante il confronto.

lukaku donnarumma

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