Manchester City, club ritenuto colpevole di aver violato 114 norme finanziarie

Introduzione
Secondo alcune indiscrezioni del pomeriggio di venerdì 25 settembre, un tribunale indipendente avrebbe preso una decisione in merito al procedimento che vede il Manchester City accusato di 115 violazioni finanziarie dopo le accuse mosse dalla Premier League. La stampa britannica scrive che 114 sono state ritenute fondate e, come riporta Sky Sports, il processo passerà alla fase di appello. Un portavoce dei Citizens ha spiegato che "il procedimento è ancora in corso ed è soggetto a vincoli di riservatezza. La posizione del club rimane coerente con la nota ufficiale diffusa nel febbraio 2023". Ma come funziona la procedura di appello? E ora cosa rischia il City? Si passa da multe a penalizzazioni in classifica ma anche all'espulsione dal campionato. Come siamo arrivati fino a qui, a che punto siamo e cosa potrebbe succedere
Quello che devi sapere
Manchester City, ritenute 'provate' le violazioni finanziarie
- Nel pomeriggio di venerdì 25 settembre, un tribunale indipendente avrebbe preso una decisione in merito al procedimento che vede il Manchester City accusato dalla Premier League di 115 violazioni del regolamento. Come scrive la stampa britannica, la maggior parte delle accuse (114 su 115) sono state ritenute 'fondate'. E come riporta Sky Sports, il processo passerà ora alla fase di appello.
- È stato reso noto che la Premier League non rilascerà commenti, trattandosi di un procedimento privato e riservato, e non fornirà alcuna indicazione in merito.
- Intanto un portavoce del Manchester City ha dichiarato: "Il procedimento della Premier League è ancora in corso, con aspetti significativi ancora da definire, ed è soggetto a un rigoroso vincolo di riservatezza. Pertanto, la posizione del club rimane coerente con la nota ufficiale diffusa nel febbraio 2023. Il Manchester City ha rispettato con diligenza il regolare iter procedurale per otto anni, confidando nel fatto che il Consiglio e la dirigenza della Premier League agissero come un organo di controllo indipendente, imparziale ed equo, libero da influenze di parte"
Quali accuse erano state mosse al City?
- Una vicenda in corso da anni in merito alle 115 accuse avanzate dalla Premier League al Manchester City per violazioni finanziarie del regolamento. In particolare, come ribadito dalla Premier, al club erano state contestate irregolarità commesse tra il 2009 e il 2018 oltre a non aver cooperato all'indagine avanzata dal campionato inglese tra il 2018 e il 2023, quando furono formalizzate le accuse.
- Nel dettaglio, 54 accuse riguardano la mancata fornitura di informazioni finanziarie accurate. Altre 35 sono relative alla mancata collaborazione alle indagini della Premier League tra il dicembre 2018 e il febbraio 2023. Sono invece 14 quelle che fanno riferimento alla mancata comunicazione di dettagli precisi sui pagamenti a giocatori e allenatori nelle stagioni 2009/10 e 2017/18. Altre 7 sono relative alla violazione delle norme di redditività e sostenibilità della Premier League nelle stagioni 2015/16 e 2017/18. Infine 5 vanno ricondotte alla mancata osservanza dei regolamenti Uefa (incluse le norme sul Fair Play Finanziario) nelle stagioni 2013/14 e 2017/18.
- Va ricordato come il club abbia respinto ogni accusa: nella dichiarazione del febbraio 2023, il City si diceva "sorpreso" dalle accuse e affermava di "accogliere con favore l'esame della questione da parte di una Commissione indipendente, affinché valuti in modo imparziale l'ampia mole di prove inconfutabili a sostegno della propria posizione"
Le possibili sanzioni
- Come spiega Sky Sports, se la Commissione dovesse pronunciarsi contro il City potrebbe infliggere qualsiasi sanzione ritenuta opportuna. Secondo il regolamento della Premier League, la punizione potrebbe consistere in una penalizzazione in classifica, un'ammenda o addirittura nell'espulsione dal campionato. Qualsiasi scenario è possibile dal momento che la Premier League non prevede sanzioni predeterminate per le violazioni delle norme finanziarie. Nel febbraio 2025, Richard Masters aveva detto che la Premier League stava valutando l'introduzione di una "griglia delle sanzioni", ovvero un sistema che stabilisce sanzioni concordate per le diverse violazioni regolamentari.
- Esistono precedenti nelle ultime stagioni: all'Everton erano stati sottratti prima 6 e poi 2 punti per violazioni delle norme PSR (Profit and Sustainability Rules). Quattro invece i punti decurtati al Nottingham Forest. Nella stagione 2021/22, il Derby County si vide sottrarre 21 punti (12 per l'amministrazione controllata e 9 per irregolarità finanziarie). E andando indietro nel tempo, al Luton Town furono sottratti 30 punti nella stagione 2008/09 (10 per pagamenti illeciti agli agenti e 20 per essere uscito dall'amministrazione controllata senza un accordo con i creditori).
Come funziona la procedura di appello?
- Una domanda alla quale ha risposto Sky Sports: qualora venisse accertata una qualsiasi delle violazioni, è altamente probabile che il City presenti ricorso. In questo caso, entrambe le parti lo possono presentare entro 14 giorni dalla sentenza e sarebbe esaminato da una nuova commissione composta da tre membri. La sentenza può essere impugnata per motivi quali frode, condotta scorretta o grave iniquità da parte dell'arbitro. Da ricordare come il City non può ricorrere al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport).
- In merito ai ricorsi, il regolamento della Premier League spiega che è possibile contestare una decisione della Commissione ai sensi della Sezione W del Regolamento. La Commissione d'Appello viene nominata dal presidente del collegio giudicante indipendente, Sir Gary Hickinbottom, e deve essere composta da tre membri uno dei quali deve aver ricoperto una carica giudiziaria e presiederà la Commissione di appello. I procedimenti sono riservati e si svolgono a porte chiuse. Infine, la Commissione dispone di ampia discrezionalità in merito all'appello e può accoglierlo, respingerlo o adottare qualsiasi provvedimento ritenga opportuno