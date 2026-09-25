Manchester City, club ritenuto colpevole di aver violato 114 norme finanziarie

Introduzione

Secondo alcune indiscrezioni del pomeriggio di venerdì 25 settembre, un tribunale indipendente avrebbe preso una decisione in merito al procedimento che vede il Manchester City accusato di 115 violazioni finanziarie dopo le accuse mosse dalla Premier League. La stampa britannica scrive che 114 sono state ritenute fondate e, come riporta Sky Sports, il processo passerà alla fase di appello. Un portavoce dei Citizens ha spiegato che "il procedimento è ancora in corso ed è soggetto a vincoli di riservatezza. La posizione del club rimane coerente con la nota ufficiale diffusa nel febbraio 2023". Ma come funziona la procedura di appello? E ora cosa rischia il City? Si passa da multe a penalizzazioni in classifica ma anche all'espulsione dal campionato. Come siamo arrivati fino a qui, a che punto siamo e cosa potrebbe succedere