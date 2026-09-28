Le partite di oggi di Nations League

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Nations League, le partite di oggi: dove vederle in tv su Sky

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Su Sky e in streaming su NOW le migliori partite tra nazionali straniere del torneo oltre a tutte le sfide della Nations League Finals in programma a giugno. Lunedì 28 settembre, tre i match alle 18, live su Diretta Gol: Armenia-Montenegro, Georgia-Ucraina e Lettonia-Cipro. Alle 20.45 sarà il momento di Belgio-Francia, su Sky Sport Uno, mentre su Diretta Gol i live di Irlanda del Nord-Ungheria, Romania-Bosnia e Svezia-Polonia. Inoltre, dalle 20 e dalle 22.45 studi pre e postpartita di Turchia-Italia

Nations League, la programmazione di oggi su Sky e NOW

Lunedì 28 settembre

  • ore 18.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio

           ARMENIA-MONTENEGRO

           GEORGIA-UCRAINA
           LETTONIA-CIPRO

  • Dalle 20 e dalle 22.45: Studio Pre e postpartita con Federica Masolin, Veronica Baldaccini, Beppe Bergomi, Gianfranco Teotino e Marco Nosotti
  • ore 20.45: BELGIO-FRANCIA su Sky Sport Uno. Telecronaca Massimo Marianella
  • ore 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio

           IRLANDA DEL NORD-UNGHERIA
           ROMANIA-BOSNIA
           SVEZIA-POLONIA

  •  A mezzanotte (differita): TURCHIA-ITALIA su Sky Sport Calcio. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi

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