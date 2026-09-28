Le partite di oggi di Nations League

Su Sky e in streaming su NOW le migliori partite tra nazionali straniere del torneo oltre a tutte le sfide della Nations League Finals in programma a giugno. Lunedì 28 settembre, tre i match alle 18, live su Diretta Gol: Armenia-Montenegro, Georgia-Ucraina e Lettonia-Cipro. Alle 20.45 sarà il momento di Belgio-Francia, su Sky Sport Uno, mentre su Diretta Gol i live di Irlanda del Nord-Ungheria, Romania-Bosnia e Svezia-Polonia. Inoltre, dalle 20 e dalle 22.45 studi pre e postpartita di Turchia-Italia