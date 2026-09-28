Schierato al posto di Cristiano Ronaldo, rimasto in panchina per tutta la gara in una sorta di turnover preparato dal Ct Jorge Jesus, Gonçalo Ramos ha risposto presente. Una prestazione e un gol, decisivo, che rasserenano anche il Milan e Ruben Amorim. Gonçalo Ramos ha segnato la rete che poi ha deciso la partita, appena tre minuti dopo il gol del pareggio realizzato da Haaland: errore di Nyland e pallonetto 'vellutato' che ha riportato il Portogallo in vantaggio. Non contento del gol realizzato, Ramos ne avrebbe anche segnato un secondo per la personale doppietta, se non fosse stato per la review che poi ha cancellato la marcatura a causa di una posizione di fuorigioco dello stesso attaccante milanista. Anche in questo caso, Ramos aveva beffato Nyland che si era attardato nell'attendere un pallone da rinviare, anticipato dall'attaccante che aveva poi messo in rete da posizione sì defilata, ma con la porta praticamente sguarnita.