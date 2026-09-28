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Gonçalo Ramos, gol in Norvegia-Portogallo: pallonetto dopo una papera del portiere

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Dalla Nations League arrivano buone notizie per il Milan: buona prestazione di Gonçalo Ramos con il Portogallo, vittorioso in Norvegia 2-1. L'attaccante rossonero ha segnato il gol partita nella ripresa, al 54' sfruttando un errore del portiere Nyland per poi batterlo con un pallonetto da fuori area. Dopo una manciata di minuti a Ramos è stato annullato il secondo gol che gli sarebbe valso la doppietta

NORVEGIA-PORTOGALLO 1-2, GLI HIGHLIGHTS

Schierato al posto di Cristiano Ronaldo, rimasto in panchina per tutta la gara in una sorta di turnover preparato dal Ct Jorge Jesus, Gonçalo Ramos ha risposto presente. Una prestazione e un gol, decisivo, che rasserenano anche il Milan e Ruben Amorim. Gonçalo Ramos ha segnato la rete che poi ha deciso la partita, appena tre minuti dopo il gol del pareggio realizzato da Haaland: errore di Nyland e pallonetto 'vellutato' che ha riportato il Portogallo in vantaggio. Non contento del gol realizzato, Ramos ne avrebbe anche segnato un secondo per la personale doppietta, se non fosse stato per la review che poi ha cancellato la marcatura a causa di una posizione di fuorigioco dello stesso attaccante milanista. Anche in questo caso, Ramos aveva beffato Nyland che si era attardato nell'attendere un pallone da rinviare, anticipato dall'attaccante che aveva poi messo in rete da posizione sì defilata, ma con la porta praticamente sguarnita.

"Più spazio da ora? Sì, penso di essermelo guadagnato"

L'attaccante del Milan è molto soddisfatto dopo la vittoria in Norvegia: "Segnare dà sempre fiducia sia che tu sia titolare o che entri dalla panchina - dice - La cosa più importante è avere minutaggio e sentire di far parte della squadra, più che essere o meno nell'ombra di Cristiano Ronaldo è importante sentire la fiducia dell'allenatore e anche di tutti i miei compagni. Se mi sono guadagnato più spazio dopo stasera? Direi di sì, ho fatto il gol vittoria, la squadra ha vinto su un campo difficile, ma questa è una domanda da rivolgere più allenatore che a me, ma secondo me sì".

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