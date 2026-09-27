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Turchia-Italia, Montella: "Sarà una partita emozionante e importantissima"

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Il commissario tecnico della Turchia parla a Sky Sport alla vigilia del match con gli azzurri: "Sarà una partita importantissima ed emozionante. Non l'avrei scelta, ma darò tutto per la Turchia. Cambieremo qualcosa, abbiamo delle assenze importanti. All'Italia avrei tolto Donnarumma, è un giocatore straordinario"

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"Sarà una partita emozionante, non avrei scelto di giocare contro l'Italia". Parola di Vincenzo Montella alla vigilia della sfida di Nations League tra Turchia e Italia, in programma lunedì alle 20.45 a Bursa. L'ex attaccante ritrova gli azzurri a due anni di distanza dall'ultima volta (0-0 in amichevola nel 2024), ma stavolta sulla panchina italiana siederà l'amico ed ex compagno Roberto Mancini. Un match speciale, presentato da Montella ai microfoni di Sky Sport

 

Probabilmente l'Italia era l'ultima nazionale che avrebbe scelto di affrontare. Che partita sarà?

"Sicuramente una partita ai fini del risultato decisiva. Anzi, importantissima. Sarà una partita emozionante, non l'avrei scelta, ma darò tutto per la Turchia. Mi hanno accolto, sostenuto e fatto sentire uno di loro. Quando inizia la partita, darò il meglio per la mia nazione".

 

Sente questa sensazione di pragmatismo che ha accolto?

"Non lo so. Mi sono calato subito nella mentalità, non ho fatto fatica".

 

Ha diverse assenze: che squadra siete? Passerà tutto da Arda Guler?

"Non mi mancavano le anticipazioni da dare sulle formazioni. Qualcosa cambieremo, giocando quattro partite di questo livello è inevitabile. Abbiamo assenze importantissime, anche fossero state due gare. Credo molto nella gradualità e nell'inserimento di alcuni ragazzi".

 

Arda Guler cosa ha di speciale?

"È un grande giocatore, vede giocate che altri non vedono. Cresce molto, anche nella fase di non possesso. Può crescere ancora, ha volontà, qualità, ambizione e talento".

 

Ha talento ed estro della coppia della Sampdoria Mancini-Montella?

"Avrei trovato piacere a giocare con Guler, così come per Roberto. Sono quei calciatori che hanno il piacere di mandarti in gol: per me era il massimo".

 

Avete studiato Donnarumma? 

"Avrei tolto lui. È un giocatore straordinario, copre la porta in maniera incredibile".

 

Mancini ha detto che sentiva la porta come pochi

"Sentivo anche i suoi assist molto in anticipo".

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