Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha replicato con una nota all'intervento del presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin a proposito del rischio commissariamento della Figc: "Condivido le sue parole. Il Coni ha sempre operato in autonomia senza interferenze e pressioni nei suoi 112 anni di vita e continuerà a farlo in futuro"

“Condivido in pieno le parole del Presidente Ceferin quando afferma di augurarsi che gli organi competenti prendano al più presto una decisione conforme alle regole dell’ordinamento sportivo. Esattamente quello che ha sempre fatto il Coni nei suoi 112 anni di storia e che continuerà a fare in futuro. Il Coni in Italia è per legge la Confederazione delle Federazioni Sportive e come tale agisce nel suo perimetro respingendo interferenze e pressioni di alcun genere così come sancito dalla Carta Olimpica". Si è espresso così in una nota il presidente del Coni Luciano Buonfiglio in merito alle parole del presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin alla Gazzetta dello Sport a proposito del possibile commissariamento della Figc.