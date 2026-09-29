Gudjohnsen e Oskarsson danno spettacolo contro il Lussemburgo: gol e assist per entrambi, scambiandosi il favore. Ma la loro intesa tocca vette altissime in occasione del 2-0, quando Gudjohnsen di tacco al volo lancia il compagno in campo aperto. Ricordandoci, per qualche istante, una delle giocate preferite di Zlatan...
Prima il gol, servito da Oskarsson, poi l’assist, ricambiando il favore al compagno. Un assist con cui Gudjohnsen scomoda paragoni importanti. La coppia d’attacco dell’Islanda dà spettacolo contro il Lussemburgo, in particolar modo in occasione della rete del 2-0. Tre tocchi per coprire tutto il campo, ma è il secondo a incantare. Il colpo di tacco al volo con cui Gudjohnsen manda in porta Oskarsson ricorda infatti certe magie che a quelle latitudini riuscivano a Zlatan Ibrahimovic...