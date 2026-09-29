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Ricardo Rodriguez, il gol su punizione in Scozia-Svizzera è perfetto. VIDEO

Nations League

Ricardo Rodriguez mette il suo sigillo contro la Scozia. Il difensore svizzero, tornato quest'estate al Torino da svincolato (e passato dal Milan dal 2017 al 2020), apre le danze a Glasgow con una punizione perfetta, beffando Gunn sul suo palo. Rodriguez torna così al gol dopo più di cinque anni con la sua nazionale (l'ultima rete era arrivata il 30 maggio 2021 in amichevole contro gli Stati Uniti). Guarda il VIDEO

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Ricardo Rodriguez pennella. Al 9' di Scozia-Svizzera, agli elvetici viene fischiato un rigore a favore per l'intervento di Hendry su Ndoye. Dopo la revisione del Var, però, l'arbitro cambia la sua decisione, concedendo alla Svizzera una punizione dal limite dell'area ed espellendo il difensore scozzese. L'ex difensore del Milan, ora nel pieno della sua seconda esperienza con il Torino, trasforma la punizione dando al pallone una traiettoria imprendibile per Gunn, che si fa battere sul suo palo.

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