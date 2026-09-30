 Italia in Nations League, il programma verso le partite con Francia e Turchia | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Italia in Nations League, il programma verso le partite contro Francia e Turchia

Nations League fotogallery
7 foto

Archiviate le prime due partite di Nations League, ce ne sono altre due in programma nei prossimi giorni per la squadra di Mancini: questo il programma quotidiano che attende la Nazionale da qui a lunedì 5 ottobre, quando si chiuderà per gli Azzurri la prima sosta di questa stagione. Vediamo cosa prevede l'agenda dell'Italia prima delle sfide contro Francia e Turchia

NATIONS LEAGUE: LE CLASSIFICHE DEI GIRONI

Calcio: altre fotogallery

Tutte le classifiche dei gironi di Nations League

Nations League

La Spagna si conferma di un altro livello e dopo i 3 gol all'Inghilterra ne fa 4 alla Croazia;...

14 foto

Spagna, imbattibilità record: non perde dal 2023

CLASSIFICA

Dopo il successo con l'Inghilterra, anche contro la Croazia, battuta 4-1 a Siviglia, la Spagna...

17 foto

Nations League, vincono Inghilterra e Svizzera

Nations League

Gordon e Kane regalano il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca; Yamal-show nella...

10 foto

Raspadori lascia il ritiro: news verso la Francia

Nations League

Il giorno dopo la bella vittoria sulla Turchia, l'Italia inizia a proiettarsi verso la prossima...

8 foto

Raspadori ko: i convocati dell'Italia

Nazionale

Dopo Zaniolo, l'Italia perde un altro pezzo in attacco: anche Raspadori lascia il ritiro della...

38 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza