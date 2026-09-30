Italia in Nations League, il programma verso le partite contro Francia e Turchia
Archiviate le prime due partite di Nations League, ce ne sono altre due in programma nei prossimi giorni per la squadra di Mancini: questo il programma quotidiano che attende la Nazionale da qui a lunedì 5 ottobre, quando si chiuderà per gli Azzurri la prima sosta di questa stagione. Vediamo cosa prevede l'agenda dell'Italia prima delle sfide contro Francia e Turchia
- Conquistata la prima vittoria del Mancini-bis, con il 4-1 alla Turchia, l'Italia è pronta ad affrontare altre due partite del gruppo 1 di Nations League in questa sosta a cavallo tra settembre e ottobre: prima ci sarà la sfida alla Francia di Zidane (in trasferta), che potrà già dire molto sul discorso qualificazione, e poi inizieranno le gare di ritorno, a partire da quella contro la squadra di Vincenzo Montella a Bologna.
- ore 13.30 - conferenza stampa di un calciatore dell'Italia
- ore 17 - allenamento a Coverciano
- ore 11 - allenamento a Coverciano
- ore 17 - trasferimento a Parigi
- ore 19 - walk around allo Stade de France (St Denis)
- ore 19.15 - conferenza stampa del Ct Roberto Mancini e un calciatore dell'Italia
- ore 20.45 - Francia-Italia (Stade de France)
- ore 10.40 - trasferimento da Parigi a Bologna
- ore 17 - allenamento a Castel Debole
- ore 17 - allenamento a Castel Debole
- ore 18.45 - conferenza stampa del Ct Vincenzo Montella e un calciatore della Turchia
- ore 19.30 - conferenza stampa del Ct Roberto Mancini e un calciatore dell'Italia
- ore 20.45 - Italia-Turchia (Stadio Dall'Ara)