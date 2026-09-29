Italia, news da Coverciano e prime ipotesi di formazione contro la Francia
Il giorno dopo la bella vittoria sulla Turchia, gli Azzurri iniziano a proiettarsi verso la prossima sfida contro la Francia, già molto importante per la Nazionale per i destini in Nations League. Ecco da dove si riparte e le ultime news sull'Italia in vista del match contro la squadra di Zidane
- La squadra è rientrata nella notte dalla Turchia, dopo aver ottenuto la prima vittoria del Mancini-bis con un perentorio 4-1 contro la selezione anatolica. Mattinata di assoluto riposo per gli Azzurri e poi nel pomeriggio un po’ di lavoro per i tanti giocatori che non hanno giocato ieri e per i 10 che erano rimasti a Coverciano.
- Alle parole, cariche di rispetto per la maglia Azzurra, ha fatto poi corrispondere i fatti: non solo il gol all'esordio, ma una prestazione completa che l'ha reso il protagonista assoluto del poker ai danni della Turchia. Con lui (e Palestra) la fascia destra sembra dare garanzie al futuro della Nazionale.
- Uno dei quattro gol l'ha realizzato Pio Esposito, ma ancora forse più emozionato era Sebastiano, che ha realizzato il sogno di giocare in Nazionale. E il desiderio di farlo con il fratello. Hanno dimostrato alchimia insieme e il centravanti del Sassuolo può rappresentare una risorsa importante per Mancini.
- Corrisponde al nome di Davide Frattesi, probabilmente uno degli imprescindibili al momento dello scacchiere azzurro, visto il suo stato di forma. Ha segnato anche contro la Turchia (il suo 9° centro in Nazionale, in 36 presenze), per quello che è il suo quarto gol in questa prima parte di stagione dopo i 3 realizzati con la Lazio. Gioca, segna, incide.
- È quello che cerca Alessandro Bastoni, reduce da mesi complicatissimi tra questioni personali e l'espulsione di Zenica nella serata che decretò la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale (la terza di fila). Buona anche la sua prestazione contro la Turchia, in una difesa a 4, e primi segnali di rivalsa.
- L'appuntamento è per venerdì 2 ottobre, alle 20.45 Chi saranno i titolari contro les Bleus? Molto complicato immaginare in campo lo stesso 11 di Bursa e potrebbero esserci novità in tutti i reparti: tra i candidati a rientrare dall'inizio ci sono Mancini, Calafiori e Barella, mentre Kayode potrebbe essere confermato sulla destra e spodestare Di Lorenzo.
- A centrocampo il dubbio è se puntare sull'energia di Tonali per la terza partita nell'arco di sette giorni, mentre appare ad oggi intoccabile Frattesi per l'incisività raccontata in precedenza. Nel reparto avanzato il Ct potrebbe concedere un po' di riposo a Pio Esposito, in favore di Kean, e avrà ampia scelta sugli esterni: tra Raspadori, Maldini, Sebastiano Esposito, Zoma, Cambiaghi, Inacio e Vergara ci sono solo due posti a disposizione.