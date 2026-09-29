 Italia, le news e la probabile formazione contro la Francia in Nations League | Sky Sport
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Italia, news da Coverciano e prime ipotesi di formazione contro la Francia

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Il giorno dopo la bella vittoria sulla Turchia, gli Azzurri iniziano a proiettarsi verso la prossima sfida contro la Francia, già molto importante per la Nazionale per i destini in Nations League. Ecco da dove si riparte e le ultime news sull'Italia in vista del match contro la squadra di Zidane

COME ZIDANE STA CAMBIANDO LA FRANCIA - SPAGNA-CROAZIA LIVE

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