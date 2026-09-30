Euro 2032, gli stadi italiani proposti a Uefa dalla Figc e cosa succede ora
Per Euro 2032 (candidatura Italia e Turchia) la Figc ha trasmesso alla Uefa il dossier delle sedi ritenute idonee per ospitare la manifestazione. Si tratta di 13 città (Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona) e 14 stadi (Roma concorre con l’Olimpico e il progetto del nuovo stadio di Pietralata). In un secondo momento la Federazione procederà all’indicazione delle cinque sedi ospitanti (le altre cinque saranno in Turchia)
- STADIO SAN NICOLA (Bari)*
- NUOVO STADIO BOLOGNA (Bologna)
- NUOVO STADIO CAGLIARI (Cagliari)
- STADIO FRANCHI (Firenze)*
- STADIO FERRARIS (Genova)*
- STADIO VIA DEL MARE (Lecce)*
- MILANO*
- STADIO MARADONA (Napoli)*
- STADIO PALERMO (Palermo)*
- STADIO OLIMPICO (Roma)
- NUOVO STADIO ROMA A PIETRALATA (Roma)
- STADIO ARECHI (Salerno)*
- ALLIANZ STADIUM (Torino)
- NUOVO STADIO HELLAS VERONA (Verona)