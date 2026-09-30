Per Euro 2032 (candidatura Italia e Turchia) la Figc ha trasmesso alla Uefa il dossier delle sedi ritenute idonee per ospitare la manifestazione. Si tratta di 13 città (Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona) e 14 stadi (Roma concorre con l’Olimpico e il progetto del nuovo stadio di Pietralata). In un secondo momento la Federazione procederà all’indicazione delle cinque sedi ospitanti (le altre cinque saranno in Turchia)