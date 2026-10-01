Nations League, i risultati LIVE di oggi: in campo Danimarca-Portogallo e Germania-Serbia
Al via la terza giornata di Nations League con sette partite in contemporanea: c'è Diretta Gol su Sky Sport Calcio per non perdersi nulla. Nel gruppo 2 della Lega A il Portogallo senza CR7 gioca in Danimarca (diretta su Sky Sport Uno), c'è anche la Norvegia contro il Galles. Il gruppo 2 presenta Germania-Serbia (diretta su Sky Sport Arena) e Grecia-Olanda. Nella Lega B c'è la lanciatissima Austria impegnata in Irlanda, ma anche Israele-Kosovo. Chiude il programma Malta-Gibilterra (Lega D)
- GERMANIA-SERBIA 0-0 LIVE - Diretta su Sky Sport Arena
- GRECIA-OLANDA 1-0 LIVE - All'interno di Diretta Gol su Sky Sport Calcio
- 23' Ioannidis
- DANIMARCA-PORTOGALLO 1-2 LIVE - Diretta su Sky Sport Uno
- 13' Joao Cancelo (P), 23' Damsgaard (D), 25' Gonçalo Ramos (P)
- GALLES-NORVEGIA 0-1 LIVE - All'interno di Diretta Gol su Sky Sport Calcio
- 11' Bobb
- IRLANDA-AUSTRIA 1-0 LIVE - All'interno di Diretta Gol su Sky Sport Calcio
- 12' Parrott
- ISRAELE-KOSOVO 0-0 LIVE - All'interno di Diretta Gol su Sky Sport Calcio
- MALTA-GIBILTERRA 0-0 LIVE - All'interno di Diretta Gol su Sky Sport Calcio
- AZERBAIGIAN-LIECHSTENSTEIN 0-0 (giocata alle 18)