 Nations League 2026, risultati e gol delle partite di oggi in diretta live | Sky Sport
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Nations League, i risultati LIVE di oggi: in campo Danimarca-Portogallo e Germania-Serbia

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Al via la terza giornata di Nations League con sette partite in contemporanea: c'è Diretta Gol su Sky Sport Calcio per non perdersi nulla. Nel gruppo 2 della Lega A il Portogallo senza CR7 gioca in Danimarca (diretta su Sky Sport Uno), c'è anche la Norvegia contro il Galles. Il gruppo 2 presenta Germania-Serbia (diretta su Sky Sport Arena) e Grecia-Olanda. Nella Lega B c'è la lanciatissima Austria impegnata in Irlanda, ma anche Israele-Kosovo. Chiude il programma Malta-Gibilterra (Lega D)

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