Francia-Italia, le probabili formazioni della partita di Nations League
Per il match di Nations a Parigi contro la Francia, il Ct Mancini scioglierà i dubbi solo dopo la rifinitura in programma il giorno stesso della partita. Da verificare le condizioni di Kean, davanti può giocare dal 1' Pio Esposito con Sebastiano e Maldini. A centrocampo Tonali titolare se sta bene, con Barella e Fagioli (o Frattesi). In difesa Kayode in vantaggio su Di Lorenzo e Scalvini su Mancini. Le probabili formazioni di Francia-Italia
- Portiere: DONNARUMMA
- Terzino destro: KAYODE
- Difensore centrale: SCALVINI
- Difensore centrale: BASTONI
- Terzino sinistro: CALAFIORI
- Mezzala destra: BARELLA
- Centrocampista centrale: TONALI
- Mezzala sinistra: FAGIOLI
- Ala destra: MALDINI
- Attaccante centrale: PIO ESPOSITO
- Ala sinistra: SEBASTIANO ESPOSITO
- Per capire chi sceglierà il Ct serve aspettare la rifinitura del mattino del match
- da verificare le condizioni di Kean, davanti può giocare di nuovo dal 1' Pio Esposito insieme al fratello Sebastiano e a Maldini
- in mezzo al campo se sta bene giocherà Tonali da play, con Barella e Fagioli (o Frattesi)
- in difesa Kayode più di Di Lorenzo a destra, al centro Scalvini in vantaggio su Mancini