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Francia-Italia, le probabili formazioni della partita di Nations League

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Per il match di Nations a Parigi contro la Francia, il Ct Mancini scioglierà i dubbi solo dopo la rifinitura in programma il giorno stesso della partita. Da verificare le condizioni di Kean, davanti può giocare dal 1' Pio Esposito con Sebastiano e Maldini. A centrocampo Tonali titolare se sta bene, con Barella e Fagioli (o Frattesi). In difesa Kayode in vantaggio su Di Lorenzo e Scalvini su Mancini. Le probabili formazioni di Francia-Italia

MANCINI: "FRANCIA STRAORDINARIA MA GIOCHIAMO PER VINCERE"

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