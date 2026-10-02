Il difensore della Nazionale commenta il buon pareggio ottenuto con la Francia: "Non di certo ci aspettavamo di venire qui a dominare ma abbiamo messo in campo tutte le nostre qualità e sono orgoglioso della reazione della squadra che è all'inizio ma ha anche voglia di fare bene". Nazionale in crescita: "Serve equilibrio, anche l'altra volta avevamo battuto la Francia" FRANCIA-ITALIA 1-1 - PAGELLE - CLASSIFICHE

Ancora un gol, questa volta vale il pareggio al termine di una gara difficile contro la Francia a Saint Denis. Alessandro Bastoni è uno dei leader di questa Nazionale: "C'era da soffrire e lo sapevamo, di certo non ci aspettavamo di venire qua a dominare, questo era bello chiaro nella nostra testa - dice - Ma siamo stati fantastici veramente, da Gigio fino a Pio nel primo tempo e poi anche chi è entrato, abbiamo messo in campo davvero tutte le nostre qualità, tutto il nostro carattere e il nostro atteggiamento che deve contraddistinguere l'Italia da qui in avanti". Due prove convincenti: "È un po' come a scuola, abbiamo preso due sufficienze però la media si fa a fine anno. Sono molto orgoglioso dei ragazzi perché venire qua, soffrire, prendere gol e reagire non era per nulla scontato".

"Bisogna avere equilibrio, anche l'altra volta avevamo battuto la Francia" Felicità ma anche piedi per terra: "Ovviamente sono felice però chiedo grande equilibrio, grande calma nei giudizi perché anche l'altra volta che abbiamo battuto la Francia sappiamo poi com'è andata a finire, il nostro obiettivo è rendere l'Italia riconoscibile, sia che si giochi con la Francia o con chiunque altro. Il fatto di uscire da qua con il rimpianto ci lascia con l'amaro in bocca ma anche tanto felici per quello che abbiamo fatto". Il gol: "Uscire così alto? Inizialmente non era la nostra idea ma perdendo 1-0 qualcosa dovevamo cambiare, perché anche dopo il gol, loro hanno avuto 5 o 6 minuti di possesso palla, quindi bisognava per forza di cose essere più aggressivi, ma al di là del gol sono orgoglioso della reazione della squadra perché siamo all'inizio ma abbiamo tanta voglia di fare bene".