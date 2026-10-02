Il Ct commenta con lucidità il pareggio ottenuto a Parigi contro la Francia: "Gigio ha salvato ciò che doveva ma quando c'è stato da giocare lo abbiamo fatto contro una squadra fortissima". Sulle prospettive: "Siamo cresciuti fino ad oggi e ci saranno altri momenti più o meno positivi". Sull'atteggiamento: "Abbiamo giocato e difeso da squadra"

È decisamente più sereno Roberto Mancini dopo il pareggio ottenuto dall'Italia a Saint Denis contro la Francia. Una gara che, per certi aspetti, lo ha soddisfatto di più rispetto anche al successo con la Turchia, arrivata dopo tanta sofferenza ma anche dopo aver mostrato molto carattere e alla fine, con il Bleus in dieci, anche voglia di vincerla: "Credo che tutto quello che abbiamo visto oggi ci sia stato anche nel secondo tempo con il Belgio - dice - Siamo cresciuti fino ad oggi che è stata una gara difficile, Gigio ha salvato ciò che doveva, la gara è stata fatta bene, abbiamo difeso come una squadra e quando c'era da giocare lo abbiamo fatto anche contro una squadra fortissima".