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Francia-Italia, Mancini: "Questi ragazzi possono diventare un'ottima Nazionale"

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Il Ct commenta con lucidità il pareggio ottenuto a Parigi contro la Francia: "Gigio ha salvato ciò che doveva ma quando c'è stato da giocare lo abbiamo fatto contro una squadra fortissima". Sulle prospettive: "Siamo cresciuti fino ad oggi e ci saranno altri momenti più o meno positivi". Sull'atteggiamento: "Abbiamo giocato e difeso da squadra"

PAGELLE - CLASSIFICHE

È decisamente più sereno Roberto Mancini dopo il pareggio ottenuto dall'Italia a Saint Denis contro la Francia. Una gara che, per certi aspetti, lo ha soddisfatto di più rispetto anche al successo con la Turchia, arrivata dopo tanta sofferenza ma anche dopo aver mostrato molto carattere e alla fine, con il Bleus in dieci, anche voglia di vincerla: "Credo che tutto quello che abbiamo visto oggi ci sia stato anche nel secondo tempo con il Belgio - dice - Siamo cresciuti fino ad oggi che è stata una gara difficile, Gigio ha salvato ciò che doveva, la gara è stata fatta bene, abbiamo difeso come una squadra e quando c'era da giocare lo abbiamo fatto anche contro una squadra fortissima".

"Stiamo crescendo anche se ci saranno momenti più o meno positivi"

Una Nazionale che, insomma, ha margini di crescita e lo sta dimostrando: "Io so che questi ragazzi possono arrivare a essere un'ottima Nazionale lavornado costantemente, stiamo crescendo bene anche se ci saranno momenti più o meno positivi". Manca qualche gol nei momenti clou: "Il centravanti preferito? Quello che fa gol. Ma sono stati tutti bravi". Sul centrocampo: "Fagioli per me si addice al ruolo da mezzala ma può benissimo fare anche il play". Questa squadra ha dimostrato anche di saper soffrire: "Se gli altri attaccano tu devi difendere e c'è poco da fare, lo abbiamo fatto da squadra e questo è l'importante".

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