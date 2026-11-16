Nel 2026 diversi calciatori hanno annunciato l'addio alle proprie nazionali, sette lo hanno fatto con il record di gol del rispettivo Paese. Cristiano Ronaldo, Messi, Lukaku e Neymar sono alcuni dei campioni che hanno salutato da primatisti. E guardando i numeri degli inseguitori, almeno per il momento i loro record sembrano al sicuro…

BELGIO, LUKAKU DICE ADDIO ALLA NAZIONALE