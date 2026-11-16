Gli addii alle nazionali nel 2026 da migliori marcatori: Lukaku raggiunge CR7 e Messi
Nel 2026 diversi calciatori hanno annunciato l'addio alle proprie nazionali, sette lo hanno fatto con il record di gol del rispettivo Paese. Cristiano Ronaldo, Messi, Lukaku e Neymar sono alcuni dei campioni che hanno salutato da primatisti. E guardando i numeri degli inseguitori, almeno per il momento i loro record sembrano al sicuro…
- Gol: 146
- Presenze: 234
- Ultima gara in nazionale: 24 settembre 2026
- 1) Bruno Fernandes (32 anni): 29 gol in 98 presenze
- 2) André Silva (31 anni): 19 gol in 53 presenze
- 3) Joao Felix (27 anni): 15 gol in 62 presenze
- 4) Bernardo Silva (32 anni): 15 gol in 116 presenze
- 5) Gonçalo Ramos (25 anni): 14 gol in 32 presenze
- Gol: 126
- Presenze: 208
- Ultima gara in nazionale: 7 ottobre 2026
- 1) Lautaro Martinez (29 anni): 42 gol in 87 presenze
- 2) Julian Alvarez (26 anni): 17 gol in 63 presenze
- 3) Enzo Fernandez (25 anni): 8 gol in 52 presenze
- 4) Alexis Mac Allister (27 anni): 7 gol in 58 presenze
- 5) Nico Gonzalez (28 anni): 6 gol in 60 presenze
- Gol: 94
- Presenze: 135
- Ultima gara in nazionale: 5 ottobre 2026
- 1) Kevin De Bruyne (35 anni): 41 gol in 129 presenze
- 2) Youri Tielemans (29 anni): 15 gol in 95 presenze
- 3) Leandro Trossard (31 anni): 14 gol in 61 presenze
- 4) Charles De Ketelaere (25 anni): 10 gol in 41 presenze
- 5) Dodi Lukebakio (29 anni): 8 gol in 39 presenze
- Gol: 80
- Presenze: 130
- Ultima gara in nazionale: 5 luglio 2026
- 1) Richarlison (29 anni): 20 gol in 54 presenze
- 2) Gabriel Jesus (29 anni): 19 gol in 64 presenze*
- 3) Vinicius Junior (26 anni): 16 gol in 58 presenze
- 4) Lucas Paquetá (29 anni): 13 gol in 67 presenze
- 5) Raphinha (29 anni): 12 gol in 44 presenze
- Gol: 73
- Presenze: 152
- Ultima gara in nazionale: 2 ottobre 2026
- 1) Haris Tabakovic (32 anni): 5 gol in 16 presenze
- 2) Ermedin Demirovic (28 anni): 4 gol in 49 presenze
- 3) Kerim Alajbegovic (19 anni): 3 gol in 18 presenze
- 4) Ermin Mahmic (21 anni): 3 gol in 10 presenze
- 5) Armin Gigovic (24 anni): 3 gol in 27 presenze
- Gol: 49
- Presenze: 137
- Ultima gara in nazionale: 2 luglio 2026
- 1) Marcel Sabitzer (32 anni): 27 gol in 102 presenze
- 2) Michael Gregoritsch (32 anni): 25 gol in 82 presenze
- 3) Christoph Baumgartner (27 anni): 19 gol in 59 presenze
- 4) David Alaba (34 anni): 15 gol in 117 presenze
- 5) Sasa Kalajdzic (29 anni): 7 gol in 30 presenze
- Gol: 49
- Presenze: 109
- Ultima gara in nazionale: 1 luglio 2026
- 1) Gonzalo Plata (26 anni): 9 gol in 55 presenze
- 2) Pervis Estupinan (28 anni): 5 gol in 59 presenze
- 3) Felix Torres (29 anni): 5 gol in 52 presenze
- 4) Moises Caicedo (25 anni): 4 gol in 66 presenze
- 5) Nilson Angulo (23 anni): 3 gol in 22 presenze
- Il record dell'Italia appartiene ancora a Gigi Riva: 35 gol in 42 presenze. Tra chi può inseguirlo spicca Pio Esposito, già a 10 reti in 15 partite. Davanti a lui, per gol segnati, ci sono Moise Kean, con 13 in 28 presenze, e Mateo Retegui, con 11 in 28.