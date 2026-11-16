 Giocatori che hanno dato l'addio alle nazionali nel 2026 da migliori marcatori | Sky Sport
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Gli addii alle nazionali nel 2026 da migliori marcatori: Lukaku raggiunge CR7 e Messi

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Nel 2026 diversi calciatori hanno annunciato l'addio alle proprie nazionali, sette lo hanno fatto con il record di gol del rispettivo Paese. Cristiano Ronaldo, Messi, Lukaku e Neymar sono alcuni dei campioni che hanno salutato da primatisti. E guardando i numeri degli inseguitori, almeno per il momento i loro record sembrano al sicuro…

BELGIO, LUKAKU DICE ADDIO ALLA NAZIONALE

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