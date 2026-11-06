C’è un caso-De Winter nella Nazionale belga. Il difensore del Milan ha infatti rifiutato la convocazione del Ct Mark Van Bommel per le due sfide di Nations League contro Italia e Turchia. Ne ha parlato in conferenza stampa lo stesso selezionatore che ha spiegato l’assenza di De Winter e la conseguente chiamata del giovane Kongolo, difensore del Genk: “Kongolo è stato incluso perché Koni De Winter non si sentiva tranquillo per il fatto che non avesse giocato ai Mondiali e durante la recente pausa per le nazionali. Per questo ha deciso di non venire. Abbiamo valutato anche Spileers e Smets, ma abbiamo scelto Kongolo. È un giocatore interessante per il futuro". Secondo Van Bommel, la scelta di De Winter non resterà senza conseguenze: "Non si tratta del fatto che fosse in tribuna l'ultima volta. È una situazione che si trascina da un po'. Come allenatore, devi accettarlo, ma ovviamente avrà delle conseguenze a lungo termine".