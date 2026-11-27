Si sfidavano Real Potosì e Always Ready. Lo 0-0 del ritorno ha consegnato il titolo agli Always Ready scatenando le ire dei padroni di casa per l'arbitraggio. Nella rissa finale è volato anche un pugno dell'arbitro Jordy Aleman al portiere Cristian Martinez. E poi sono volati i rossi, tantissimi rossi

Sette espulsi , quattro giocatori della squadra più tre dello staff tecnico del Real Potosì. E questo solo nella rissa finale dove a prendersi la scena è stato un pugno sferrato dall'arbitro Jordy Aleman al portiere del Potosì Cristian Martinez. Prima ancora un rosso in campo e uno alla panchina degli Always Ready durante i novanta minuti. È stato questo il bollettino della finale di ritorno della coppa nazionale boliviana, vinta dagli Always Ready. Nome pittoresco come molti di quelli boliviani (nel campionato nazionale giocano anche i "The Strongest") e coppa in bacheca dopo lo 0-0 del ritorno, ma soprattutto grazie alla vittoria per 3-1 dell'andata.

Il pugno dell'arbitro

Dall'altra parte i giocatori del Real Potosì non hanno gradito l'arbitraggio di Jordy Aleman, bersaglio di critiche feroci in momenti di grande tensione. Dopo il fischio finale è scattata la rissa, con il pugno che non ti aspetti, quello del direttore di gara dopo i pesanti insulti ricevuti dal portiere (come ammesso dallo stesso Martinez e come ricostruito da Marca). Alla fine a smorzare la scia delle polemiche ci ha pensato lo stesso portiere Martinez che, sui social, ha pubblicato un lungo comunicato dove dice di aver deciso di "non intraprendere azioni legali né presentare reclami" contro l'arbitro: "La mia intenzione è di considerare chiuso questo episodio e di evitare che questa situazione continui a generare conflitti".