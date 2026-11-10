Prima la Francia a San Siro e poi il Belgio a Bruxelles: l'Italia affronta le ultime due partite del girone di Nations League con l'obiettivo di qualificarsi ai quarti di finale della manifestazione. In mezzo ai due impegni, gli Azzurri non faranno ritorno a Coverciano ma resteranno a Milano e si alleneranno ad Appiano Gentile, al centro sportivo dell'Inter. Ecco il programma della Nazionale con tutti gli impegni quotidiani fino a domenica

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