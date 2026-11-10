Italia: partite, conferenze, allenamenti. Il programma degli Azzurri in Nations League
Prima la Francia a San Siro e poi il Belgio a Bruxelles: l'Italia affronta le ultime due partite del girone di Nations League con l'obiettivo di qualificarsi ai quarti di finale della manifestazione. In mezzo ai due impegni, gli Azzurri non faranno ritorno a Coverciano ma resteranno a Milano e si alleneranno ad Appiano Gentile, al centro sportivo dell'Inter. Ecco il programma della Nazionale con tutti gli impegni quotidiani fino a domenica
- Ore 10.45: allenamento a Coverciano (aperto ai media per 15 minuti)
- Ore 16.00: trasferimento da Firenze a Milano in treno charter
- Ore 17.15: conferenza stampa di Zidane e di un calciatore della Francia a San Siro
- Ore 18.00: allenamento della Francia a San Siro (aperto ai media per 15 minuti)
- Ore 18.30: conferenza stampa di Mancini e di un calciatore dell'Italia a San Siro
- Ore 20.45: Italia-Francia a San Siro (a seguire attività media e rientro in hotel)
- Ore 15.15: allenamento (chiuso alla stampa) al Centro Sportivo Angelo Moratti di Appiano Gentile
- Ore 10.45: allenamento dell'Italia al Centro Sportivo Angelo Moratti (aperto ai media per 15 minuti)
- Ore 12.15: allenamento del Belgio al Proximus Basecamp di Tubize (aperto ai media per 15 minuti)
- Ore 14.00: conferenza stampa di Van Bommel e di un calciatore del Belgio al Proximus Basecamp di Tubize
- Ore 16.55: trasferimento dell'Italia da Milano a Bruxelles con volo charter
- Ore 19.00: walk around e conferenza stampa di Mancini e di un calciatore dell'Italia dallo Stadio Re Baldovino di Bruxelles
- Ore 20.45: Belgio-Italia allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles
- Tutte le partite da giovedì 12 a martedì 17 novembre della quinta e sesta giornata di Nations League saranno in diretta sui canali di Sky Sport. Le due partite dell'Italia saranno invece trasmesse in differita, dopo il fischio finale, da mezzanotte