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Belgio-Italia, Mancini: "Abbiamo faticato a livello fisico, sono stati migliori di noi"

Nations League

Niente quarti di Nations League per gli Azzurri, che incassano quattro gol a Bruxelles. Ne ha parlato il Ct Roberto Mancini a Sky Sport: "Abbiamo pagato anche la partita con la Francia, ma il Belgio ha meritato di vincere e diamo merito a loro. Ci hanno messo in difficoltà negli uno contro uno. Le scelte iniziali? Nessuna colpa per Pisilli e Koleosho, è stata una sofferenza di squadra. Sono dispiaciuto, volevamo andare avanti"

BELGIO-ITALIA 4-1: CRONACA - PAGELLE - CLASSIFICHE

Cala il sipario sulla Nations League dell'Italia. Al primo posto nel girone alla vigilia dell'ultima sfida, gli Azzurri cadono 4-1 a Bruxelles e chiudono terzi mancando così l'accesso ai quarti di finale. Finisce qui la competizione per la Nazionale, illusa in avvio da Pio Esposito (ancora a segno dopo la doppietta alla Francia) prima del poker del Belgio che si qualifica come seconda alle spalle dei Bleus vittoriosi contro la Turchia. Una sconfitta e una serata analizzati a Sky Sport dal Ct Roberto Mancini: "Abbiamo fatto un po’ di fatica a livello fisico, abbiamo pagato la partita contro la Francia. Siamo andati in difficoltà negli uno contro uno, loro sono stati migliori e hanno meritato di vincere. Sono dispiaciuto, si gioca per vincere e per come siamo arrivati qua volevamo andare avanti. Queste partite capitano contro squadre come il Belgio, abbiamo pagato troppo a livello fisico. Eravamo partiti bene, abbiamo subito troppo presto il pareggio e poi il 2-1. In seguito c'è stata troppa difficoltà a giocare la palla, ci passavano facilmente a centrocampo. Dobbiamo dare merito a loro".

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"Questa serata ci servirà"

Interrogato sulle scelte iniziali di formazione, che avevano visto Koleosho e Pisilli titolari nel tridente, Mancini ha risposto: " Volevo vedere due giocatori che non avevo ancora visto a certi livelli, ma non hanno colpe. Sono bravi, la sofferenza è stata di squadra. La Nations League per sperimentare? Quando facciamo un cambio pensiamo che un giocatore sia bravo. Magari può essere giovane e deve fare esperienza in queste partite, quindi può capitare che non renda al meglio oppure in una serata così dove gli altri fanno meglio di te". Nell'immediato post-partita alla Rai, il Ct aveva aggiunto: "Sono serate che possono capitare, da queste partite bisogna trarre spunti importanti. Per come siamo arrivati qua c’era la possibilità di andare avanti dopo un buon percorso. Il Belgio è forte. Siamo dispiaciuti, ma questa serata ci servirà".

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