Ungheria-Italia, le probabili formazioni della partita di Nations League

Partita decisiva per l'Italia, che in caso di vittoria sulla squadra di Marco Rossi accederebbe alle fasi finali della Nations League. Qualche novità dal primo minuto per Mancini, che in difesa schiererà Bastoni e a centrocampo Pobega. In attacco prende quota la coppia Raspadori-Gnonto

Ultima gara del gruppo 3 della Lega A di Nations League, con l'Italia di Roberto Mancini che affronterà l'Ungheria per il primo posto del girone. Alla Puskas Arena di Budapest, infatti, si affronteranno la prima e la seconda in classifica, con gli Azzurri che hanno due punti in meno rispetto alla formazione allenata dall'italiano Marco Rossi. Per accedere alla final four, con le vincenti degli altri 3 gruppi della Lega A, l'Italia può solamente vincere: in caso contrario sarebbe l'Ungheria ad andare avanti nella competizione.