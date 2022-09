Jorginho: "La ricostruzione è già iniziata"

Il centrocampista azzurro ha commentato il match contro l'Ungheria di lunedì sera: "Sia io che Bonucci vogliamo sempre il meglio per la squadra e per i nostri compagni. Venerdì contro l'Inghilterra ho sentito qualcosa di diverso, la ricostruzione è già partita. Ora dobbiamo continuare su questa strada"

Partita da dentro o fuori per l' Italia , che nell'ultima giornata del gruppo 3 di Lega A della Nations League affronterà la capolista Ungheria . La squadra di Mancini con una vittoria centrerebbe il primo posto in classifica e il conseguente accesso alla final four. Alla vigilia del match Jorginho , intervistato da Sky Sport, ha commentato il match contro la squadra di Marco Rossi.

Rientri tra i più esperti della squadra. Passa da voi questa ripartenza della Nazionale?

"Credo sia importante avere dei giocatori su cui puoi contare, che sai che faranno di tutto per il bene della Nazionale e per cercare di vincere le partite. Sia io che Bonucci siamo così, vogliamo sempre il meglio per la squadra e per i nostri compagni".

La ricostruzione è partita già dal match di venerdì contro l'Inghilterra?

"Credo di sì, ho sentito qualcosa di diverso e sicuramente ha aiutato. Ora dobbiamo continuare su questa strada, con motivazione e con voglia di vincere le partite. Ogni tanto ci sarà da soffrire, dobbiamo farlo tutti insieme ma credo che siamo sulla strada giusta".

Cambia qualcosa in questa Nazionale rispetto a quella di qualche mese fa?

"Non è cambiato quello che ci viene chiesto, ma poi sta al giocatore che è in campo adattarsi alle caratteristiche dei compagni che hai accanto ed è quello che cerchiamo di fare".

Cosa ti suggerisce Raspadori?

"Giacomo sta benissimo. Ha tanta qualità tecnica, ora sta crescendo fisicamente ed è un giocatore che ci può aiutare tanto. Lo ha dimostrato nell'ultima partita e può continuare a crescere".

Quanto è importante vincere per entrare nella final four?

"Vincere è sempre bello, ma dobbiamo imparare anche dalle sconfitte del passato. Dobbiamo ritrovare lo spirito di voler vincere sempre, e farlo con la maglia della Nazionale è sempre più bello, ha un gusto diverso. Faremo di

Mancini parlava di giocatori a cui va di stare in Nazionale un mese sì e l'altro no, te non sei tra questi...

"Basta vedere il mio storico e vedere quante volte è successo, sia con l'Italia che con il mio club".