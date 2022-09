Vigilia di parole per il CT della Nazionale, che si gioca l'accesso alle Finals di Nations League contro l'Ungheria. Sull'assenza di Immobile rimasto in Italia: "Era dispiaciuto, ha voluto provarci ma era troppo rischioso utilizzarlo". Gruppo in fiducia dopo la vittoria contro l'Inghilterra: "Ci crediamo ancora di più, ma voglio una squadra offensiva rispetto a venerdì". E su Scamacca: "Ha qualità enormi, l'esperienza all'estero lo aiuterà"

Obiettivo Finals per l'Italia, arrivata a Budapest per l’ultimo impegno nel girone di Nations League. Dopo la vittoria a San Siro contro l’Inghilterra, che ha condannato gli avversari alla retrocessione nella Lega B, gli Azzurri attendono lo scontro diretto per accedere tra le quattro finaliste della competizione. Di fronte la sorprendente Ungheria di Marco Rossi, capolista del gruppo 3 a quota 10 punti: due in più della Nazionale, uscita vittoriosa nella sfida disputata a giugno a Cesena. Obbligatorio vincere come sa Roberto Mancini, che ha in conferenza stampa è tornato sulla situazione di Immobile: "Non sono rimasto stupito, lui voleva stare con noi. Ma stamattina abbiamo deciso di lasciarlo a casa, diventava troppo rischioso utilizzarlo. È dispiaciuto a entrambi. Ciro sarebbe rimasto volentieri, ha voluto provarci ma non si poteva rischiare".