Belgio-Francia, il risultato LIVE della partita di Nations League
In avvio giocata da applausi di Doué: la traversa salva Lammens. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
LIVE: TURCHIA-ITALIA - TUTTI I RISULTATI
15' - Rimpallato da Lacroix il destro di De Bruyne, lui che aveva ispirato la corsa in profondità di De Ketelaere
Traversa di Doué!
12' - Giocata da applausi dell'ala del Psg, che sguscia tra Godts e Seys per liberarsi al tiro col destro: Lammens è battuto, lo salva la traversa!
7' - De Bruyne lancia in profondità verso De Ketelaere: ancora attento Jacquet in anticipo
5' - Imprecisa la girata di Lepaul sull'invito di Barcola: pallone lontano dalla porta di Lammens
1' - Errore di Maignan in impostazione coi piedi: sugli sviluppi è provvidenziale la chiusura di Jacquet su Godts
Cenno d'intesa tra i capitani Tielemans e Maignan: si parte!
Con qualche minuto di ritardo rispetto alle altre partite, suonano ora gli inni nazionali
Ingresso in campo delle squadre a Bruxelles insieme all'arbitro del match, lo sloveno Rade Obrenovic
Il bilancio dei convocati di Serie A con le Nazionali
Squadra per squadra, il minutaggio di tutti i giocatori
Il bilancio dei convocati della A con le NazionaliVai al contenuto
Tutte le classifiche dei gironi di Nations League
Tutte le classifiche dei gironi di Nations LeagueVai al contenuto
Nations League, tutti gli highlights
Nell'attesa del fischio d'inizio, perché non rivivere i gol delle partite della nuova edizione del torneo?
Lukaku provoca, Donnarumma reagisce così
Scintille nel finale di Italia-Belgio
Mbappé out 10 giorni: ipertensione al ginocchio
Non lo vedremo contro l'Italia, ma la stella del Real Madrid potrebbe recuperare in Champions per la Roma
Real Madrid, Mbappé si ferma: l'esito degli esami e quando tornerà in campoVai al contenuto
Turchia-Italia LIVE
Mancini sceglie dall'inizio i fratelli Pio e Sebastiano Esposito, spazio anche a Raspadori e Frattesi
Turchia-Italia LIVE, Azzurri per il riscattoVai al contenuto
Nations League LIVE: tutti i risultati in diretta
Nations League LIVE, i risultati di oggi in direttaVai al contenuto
Formazioni ufficiali
- BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys; Lavia, Tielemans; Moreira, De Bruyne, Godts; De Ketelaere. CT Van Bommel
- FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kalulu, Jacquet, Lacroix, Diouf; Akliouche, Camavinga, Da Cunha; Doué, Lepaul, Barcola. CT Zidane
Le scelte di Van Bommel
Qualche novità tra i Diavoli Rossi, ma non in attacco: si riparte da De Ketelaere centravanti rifornito da Moreira (e non Lukebakio), De Bruyne e Godts. A centrocampo Lavia prende il posto di Raskin accanto a Tielemans. E in difesa Seys concede riposo a De Cuyper. Tra i pali ancora Lammens, erede dell'assente Courtois
Le scelte di Zidane
Non c'è l'infortunato Mbappé, stop che apre le porte a Doué nel tridente con Lepaul e Barcola. Panchina sia per Dembélé che per Olise. Non sono le uniche sorprese riservate da Zidane, che rinuncia inizialmente anche agli 'italiani' Rabiot e Koné: dentro il comasco Da Cunha (al debutto assoluto) e Camavinga insieme ad Akliouche che prende il posto di Cherki. Rotazioni anche in difesa dove torna lo juventino Kalulu, gioca Jacquet e c'è l'esordio coi Bleus anche per l'interista Diouf. In porta c'è sempre Maignan
È già scontro diretto a Bruxelles, dove si affrontano le due Nazionali vittoriose al debutto nel gruppo 1 della Lega A della Nations League. Da una parte il Belgio, che ha rovinato il nuovo esordio di Mancini sulla panchina dell'Italia battuta 2-0. Dall'altra c'è la Francia, affidata a Zidane dopo l'era Deschamps e in grado di spuntarla 1-0 in Turchia
Dove vedere Belgio-Francia
Diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Gli highlights di Italia-Belgio 0-2
A segno Godts e Lukebakio all'Olimpico, gol che hanno segnato con una sconfitta il nuovo esordio di Mancini da Ct della Nazionale
De Ketelaere dopo Italia-Belgio: "Primo tempo di rara intensità"
Gli highlights di Turchia-Francia 0-1
Decisivo il gol di Mbappé, che però si è infortunato proprio in occasione della rete
Il Belgio arriva a questa sfida con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, l'unica sconfitta è arrivata contro la Spagna ai Mondiali
Il Belgio ha vinto la gara più recente contro l'Italia in Nations League e, guardando alla fase finale del Mondiale, ha battuto Usa e Senegal prima di cedere ai quarti
Nelle ultime cinque gare il Belgio ha segnato 15 reti subendone sei, un dato che racconta di una squadra propositiva
La Francia presenta un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite
Ai Mondiali la Francia perso contro la Spagna, ma ha ripreso il cammino con Zidane battendo la Turchia nella prima giornata di questa Nations League
Complessivamente la Francia ha segnato otto gol ma ne ha subiti altrettanti nel periodo considerato, un segnale che la fase difensiva richiede ancora attenzione
Nei cinque precedenti più recenti tra le due nazionali la Francia ha avuto la meglio in ben quattro occasioni, con una sola vittoria invece del Belgio
L'ultimo incontro diretto, disputato in Nations League nell'ottobre 2024 a Bruxelles, si è concluso 1-2 per la Francia
Nel complesso la Francia ha segnato otto reti in questi cinque confronti, subendone cinque: un vantaggio storico che pesa, ma che il Belgio vorrà ribaltare davanti ai propri tifosi