Non c'è l'infortunato Mbappé, stop che apre le porte a Doué nel tridente con Lepaul e Barcola. Panchina sia per Dembélé che per Olise. Non sono le uniche sorprese riservate da Zidane, che rinuncia inizialmente anche agli 'italiani' Rabiot e Koné: dentro il comasco Da Cunha (al debutto assoluto) e Camavinga insieme ad Akliouche che prende il posto di Cherki. Rotazioni anche in difesa dove torna lo juventino Kalulu, gioca Jacquet e c'è l'esordio coi Bleus anche per l'interista Diouf. In porta c'è sempre Maignan