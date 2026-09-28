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Nations LeagueGiornata 2 - lunedì 28 settembre 2026Giornata 2 - lun 28 set
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Belgio
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Francia
Belgio0 - 0 Francia
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Belgio-Francia, il risultato LIVE della partita di Nations League

In avvio giocata da applausi di Doué: la traversa salva Lammens. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

LIVE: TURCHIA-ITALIATUTTI I RISULTATI

LIVE

15' - Rimpallato da Lacroix il destro di De Bruyne, lui che aveva ispirato la corsa in profondità di De Ketelaere

Traversa di Doué!

12' - Giocata da applausi dell'ala del Psg, che sguscia tra Godts e Seys per liberarsi al tiro col destro: Lammens è battuto, lo salva la traversa!

7' - De Bruyne lancia in profondità verso De Ketelaere: ancora attento Jacquet in anticipo

5' - Imprecisa la girata di Lepaul sull'invito di Barcola: pallone lontano dalla porta di Lammens

1' - Errore di Maignan in impostazione coi piedi: sugli sviluppi è provvidenziale la chiusura di Jacquet su Godts

calcio d'inizio!

Cenno d'intesa tra i capitani Tielemans e Maignan: si parte!

Con qualche minuto di ritardo rispetto alle altre partite, suonano ora gli inni nazionali

Ingresso in campo delle squadre a Bruxelles insieme all'arbitro del match, lo sloveno Rade Obrenovic

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Formazioni ufficiali

  • BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys; Lavia, Tielemans; Moreira, De Bruyne, Godts; De Ketelaere. CT Van Bommel
  • FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kalulu, Jacquet, Lacroix, Diouf; Akliouche, Camavinga, Da Cunha; Doué, Lepaul, Barcola. CT Zidane

Le scelte di Van Bommel

Qualche novità tra i Diavoli Rossi, ma non in attacco: si riparte da De Ketelaere centravanti rifornito da Moreira (e non Lukebakio), De Bruyne e Godts. A centrocampo Lavia prende il posto di Raskin accanto a Tielemans. E in difesa Seys concede riposo a De Cuyper. Tra i pali ancora Lammens, erede dell'assente Courtois

Le scelte di Zidane

Non c'è l'infortunato Mbappé, stop che apre le porte a Doué nel tridente con Lepaul e Barcola. Panchina sia per Dembélé che per Olise. Non sono le uniche sorprese riservate da Zidane, che rinuncia inizialmente anche agli 'italiani' Rabiot e Koné: dentro il comasco Da Cunha (al debutto assoluto) e Camavinga insieme ad Akliouche che prende il posto di Cherki. Rotazioni anche in difesa dove torna lo juventino Kalulu, gioca Jacquet e c'è l'esordio coi Bleus anche per l'interista Diouf. In porta c'è sempre Maignan

È già scontro diretto a Bruxelles, dove si affrontano le due Nazionali vittoriose al debutto nel gruppo 1 della Lega A della Nations League. Da una parte il Belgio, che ha rovinato il nuovo esordio di Mancini sulla panchina dell'Italia battuta 2-0. Dall'altra c'è la Francia, affidata a Zidane dopo l'era Deschamps e in grado di spuntarla 1-0 in Turchia

Dove vedere Belgio-Francia

Diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Gli highlights di Italia-Belgio 0-2

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Gli highlights di Turchia-Francia 0-1

Decisivo il gol di Mbappé, che però si è infortunato proprio in occasione della rete

statistiche

Il Belgio arriva a questa sfida con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, l'unica sconfitta è arrivata contro la Spagna ai Mondiali

statistiche

Il Belgio ha vinto la gara più recente contro l'Italia in Nations League e, guardando alla fase finale del Mondiale, ha battuto Usa e Senegal prima di cedere ai quarti

statistiche

Nelle ultime cinque gare il Belgio ha segnato 15 reti subendone sei, un dato che racconta di una squadra propositiva

statistiche

La Francia presenta un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite

statistiche

Ai Mondiali la Francia perso contro la Spagna, ma ha ripreso il cammino con Zidane battendo la Turchia nella prima giornata di questa Nations League

statistiche

Complessivamente la Francia ha segnato otto gol ma ne ha subiti altrettanti nel periodo considerato, un segnale che la fase difensiva richiede ancora attenzione

statistiche

Nei cinque precedenti più recenti tra le due nazionali la Francia ha avuto la meglio in ben quattro occasioni, con una sola vittoria invece del Belgio

statistiche

L'ultimo incontro diretto, disputato in Nations League nell'ottobre 2024 a Bruxelles, si è concluso 1-2 per la Francia

statistiche

Nel complesso la Francia ha segnato otto reti in questi cinque confronti, subendone cinque: un vantaggio storico che pesa, ma che il Belgio vorrà ribaltare davanti ai propri tifosi