Dopo la vittoria contro l'Inghilterra, i campioni del mondo in carica affrontano la Croazia in casa. De La Fuente non schiera Rodri e Pedri ma Zubimendi e Fabian, in campo Yamal e Fermin Lopez. Bilic lascia in panchina Modric, spazio a Kovacic e Pasalic con Perisic avanzato a sinistra. Diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW alle 20.45