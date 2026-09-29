L’ultima trasferta della Croazia in Spagna in questa competizione si è conclusa con una pesante sconfitta per 6-0 nel 2018.
Spagna-Croazia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo la vittoria contro l'Inghilterra, i campioni del mondo in carica affrontano la Croazia in casa. De La Fuente non schiera Rodri e Pedri ma Zubimendi e Fabian, in campo Yamal e Fermin Lopez. Bilic lascia in panchina Modric, spazio a Kovacic e Pasalic con Perisic avanzato a sinistra. Diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW alle 20.45
LE FORMAZIONI UFFICIALI
SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pubill, Cubarsi, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Baena, Fermin Lopez. Ct. De La Fuente
CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Smolcic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol; Pasalic, Kovacic; Beljo, Sucic, Perisic; Misic. Ct. Bilic
Croazia, le scelte di formazione
Turno di riposo per Modric che pparte dalla panchina, a centrocampo Pasalic e Kovacic, davanti c'è Misic, gioca Sucic con Perisic avanzato a sinistra. Sutalo al centro della difesa
La formazione della Spagna in grafica
Spagna, le scelte di formazione
De La Fuente cambia la linea mediana con Zubimendi e Fabian Ruiz al posto di Rodri e Pedri. Fermin Lopez riferimento più avanzato con alle spalle Yamal, Oyarzabal e Baena
Le formazioni ufficiali
SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pubill, Cubarsi, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Baena, Fermin Lopez. Ct. De La Fuente
CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Smolcic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol; Pasalic, Kovacic; Beljo, Sucic, Perisic; Misic. Ct. Bilic
Statistiche e curiosità
La Roja è forte di un'imbattibilità europea che si è allungata a 39 partite dopo il successo per 3-2 sull'Inghilterra a Wembley.
I numeri della Spagna nelle ultime cinque partite
La Spagna arriva all'appuntamento con cinque vittorie nelle ultime cinque uscite, frutto di un percorso mondiale straordinario: il 2-3 sull'Inghilterra a Wembley nel primo turno di Nations League rappresenta il risultato più recente.
Prima della Nations, il Mondiale vinto dalla Spagna
Prima di questo, la Roja aveva battuto l'Argentina 1-0 in finale mondiale e la Francia 2-0 in semifinale
I numeri della Croazia nelle ultime cinque gare
La Croazia presenta un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare
La Croazia ha battuto la Repubblica Ceca nell'ultimo match
L'ultima uscita è stata la vittoria 2-1 contro la Cechia in apertura di Nations League mentre i croati avevano perso 2-1 nei sedicesimi contro il Portogallo ai Mondiali.
L'ultimo precedente a Euro 2024
L'ultimo precedente tra le due nazionali risale a Euro 2024, con la Spagna vincitrice per 3-0.
Il pareggio per 0-0 in Croazia nel giugno 2023
Prima ancora, le due squadre avevano pareggiato 0-0 in una gara di Nations League nel giugno 2023 in Croazia.
Tre i successi della Spagna contro la Croazia
Nei cinque confronti disputati, la Spagna vanta tre successi contro uno della Croazia e un pareggio, con il 6-0 inflitto in casa nel settembre 2018 come risultato più netto del lotto