Riscatto Azzurro, poker Italia in Turchia

Si chiedeva una risposta convincente e la Nazionale di Mancini l'ha data nella trasferta di Bursa. L'Italia batte la Turchia dopo un inequivocabile 4-1 al termine di una gara in cui nel primo tempo gli Azzurri sono stati dominanti e sono andati in gol con Bastoni, Frattesi e Kayode. Piccola reazione turca a inizio ripresa con la rete di Yilmaz ma Pio rimette la distanza e l'Italia, poi, gestisce e vince nettamente

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