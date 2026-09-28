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Nations LeagueGiornata 2 - lunedì 28 settembre 2026Giornata 2 - lun 28 set
Fine
Turchia
Yilmaz B. 47'
1 - 4
Italia
Bastoni A. 9'Frattesi D. 22'Kayode M. 27'Esposito F. 50'
Turchia
Yilmaz B. 47'
1 - 4 Italia
Bastoni A. 9'Frattesi D. 22'Kayode M. 27'Esposito F. 50'
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Riscatto Azzurro, poker Italia in Turchia

Si chiedeva una risposta convincente e la Nazionale di Mancini l'ha data nella trasferta di Bursa. L'Italia batte la Turchia dopo un inequivocabile 4-1 al termine di una gara in cui nel primo tempo gli Azzurri sono stati dominanti e sono andati in gol con Bastoni, Frattesi e Kayode. Piccola reazione turca a inizio ripresa con la rete di Yilmaz ma Pio rimette la distanza e l'Italia, poi, gestisce e vince nettamente

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