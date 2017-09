Archiviate le speranze di qualificazione diretta dopo la disfatta con la Spagna, il volo per la Russia passerà con ogni probabilità dai playoff. A meno di clamorose svolte nel girone, il primo posto è saldamente nelle mani delle Furie Rosse, con l’Italia chiamata a conservare la seconda casella che dà accesso agli spareggi. Ecco quindi quello che attende gli azzurri a novembre.

L’Italia, meglio specificarlo subito, sarà testa di serie negli spareggi, a cui partecipano le otto migliori seconde dei nove gironi di qualificazioni. La peggiore seconda sarà infatti esclusa, ma diciamo che battendo Israele e Albania l’Italia ha la certezza di rientrare tra le otto. Al momento la peggiore seconda è il Montenegro con 7 punti. Ricordiamo che la classifica delle seconde è una classifica avulsa, calcolata sui punti realizzati contro prima, terza e quarta del girone escludendo l’ultima.

Le otto migliori seconde saranno divise in due gruppi, teste di serie e non teste di serie. E qui, fortunamente per l’Italia, conta il ranking. Queste le seconde al momento: Portogallo, Svezia, Ucraina o Croazia (che ha una partita in meno), Slovacchia, Irlanda del Nord, Irlanda e Grecia. Grazie al proprio coefficiente, l’Italia in questo momento rientra nelle teste di serie insieme a Portogallo, Slovacchia e una tra Ucraina e Croazia (in base al match che quest’ultima deve recuperare). Gli azzurri eviteranno quindi gli spauracchi Portogallo e Croazia (o Ucraina), andando a sfidare – con la situazione attuale – una tra Svezia, Irlanda del Nord, Irlanda e Grecia. Tutte avversarie abbordabili.

Playoff, sorteggi e date. E quel precedente con la Russia….

Il sorteggio dei playoff è previsto per la seconda metà di ottobre. La strada verso Russia 2018 incontrerà il suo bivio decisivo il 9/10 novembre (partita di andata) e il 13/14 novembre (partita di ritorno): queste le date per gli spareggi. E l’Italia un playoff per qualificarsi ai Mondiali l’ha già disputato, vincendolo, nel 1997, quando sconfisse la Russia sotto la neve ottenendo il pass per Francia ’98.

Il sorteggio Mondiale, ora servono tre vittorie…

Per l’Italia l’obiettivo però non è soltanto confermare il secondo posto, ma vincere tutte e tre le partite restanti del proprio girone di qualificazione. Perché nel sorteggio Mondiale al Cremlino, a dicembre, farà fede il ranking PRIMA dei playoff. Gli azzurri sono chiamati a fare bottino pieno, perché al momento l’Italia sarebbe in seconda fascia e l’unico modo per evitarlo resta migliorare il ranking.