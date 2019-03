Euro Qualifiers

Il cammino degli Azzurri di Mancini verso gli Europei del 2020 parte dalle sfide casalinghe con Finlandia e Liechtenstein. I due match di qualificazione sono in programma rispettivamente sabato 23 marzo alla Dacia Arena di Udine e martedì 26 marzo allo stadio Tardini di Parma. In palio la qualificazione al primo Campionato Europeo itinerante della storia che si svolgerà in 12 città è che vedrà lo stadio Olimpico di Roma ospitare la gara inaugurale e altri tre match del torneo, compreso un quarto di Finale. L’Italia è inserita nel Gruppo J con Bosnia Erzegovina, Finlandia, Grecia, Armenia e Liechtenstein.

Il programma

Gli Azzurri si raduneranno lunedì a mezzogiorno al Centro Tecnico Federale di Coverciano e nel pomeriggio sosterranno la prima seduta di allenamento. Nella tarda mattinata di venerdì 22 marzo la Nazionale raggiungerà Udine alla vigilia del match con la Finlandia in programma il giorno seguente e resterà ad allenarsi al Friuli domenica 24, per poi trasferirsi a Parma nel pomeriggio in vista della seconda sfida con il Liechtenstein.