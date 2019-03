Continuano a tenere in apprensione il Ct Roberto Mancini le condizioni di Federico Chiesa che nell'allenamento di ieri si è dovuto fermare per un problema muscolare nella zona degli adduttori. Tuttavia, le sue condizioni sembrano meno gravi del previsto ma sono ancora da valutare. L'attaccante della Fiorentina ha, infatti, accusato un leggero sovraccarico muscolare e, quindi, al momento resta in gruppo.



Sarà molto importante la seduta pomeridiana della Nazionale per verificare al meglio le condizioni di uno dei punti cardine dell'attacco di Mancini. Infatti le caratteristiche di gioco portano il giocatore a sottoporre il suo fisico a notevoli strappi e accelerazioni, per questo è importante che le sue condizioni fisiche siano al meglio. Come detto, ci sarà una verifica sul campo e ovviamente si proverà a recuperae Chiesa già per la partita con la Finlandia in programma sabato, altrimenti si tenterà un recupero per il match contro il Liechtenstein previsto per martedì.