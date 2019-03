Paese più felice al mondo per il secondo anno consecutivo secondo l'Onu, in piccola parte anche grazie ai risultati della nazionale. La Finlandia domina la speciale classifica, nella quale l'Italia è al 36esimo posto, e raggiunge il traguardo in un momento storico favorevole anche per la nazionale di calcio. Primato da incorniciare per una nazione trasparente, nella quale ad esempio ogni primo di novembre vengono resi pubblici i redditi imponibili di tutti i lavoratori finlandesi, grazie a una legge voluta dal governo molti anni fa.

Italia, che Finlandia sarà: Hradecky e Pukki sono le stelle

Sarà la Finlandia la prima avversaria dell'Italia di Roberto Mancini nelle qualificazioni a Euro 2020. La squadra che scenderà in campo sabato 23 marzo alle 20:45 a Udine non è quella dei tempi della stella Jari Litmanen, ma è sicuramente una selezione che sta dando confortanti segnali di ripresa. Tanto che il sogno di partecipare al primo Europeo della storia (la nazionale non ha mai giocato nemmeno i Mondiali) è tornato di forte attualità dalle parti di Helsinki. Merito di una squadra che ha vinto il suo raggruppamento nella terza serie di Nations League davanti a realtà molto più blasonate come Ungheria e Grecia, e di due stelle che guidano gli Huuhkajat, i Gufi Reali. E' così che in Finlandia chiamano la nazionale, che vede tra i suoi calciatori più rappresentativi Lukas Hradecky e Temu Pukki. Hradecky è il portiere del Bayer Leverkusen diventato famoso anche per il tiro di un avversario, Haraguchi, “parato” dalla neve a porta vuota in Bundesliga due settimane fa, in una partita contro l'Hannover. Nato nel 1989 a Bratislava ma con passaporto finlandese, arrivato al Bayer nella scorsa estate per 10 milioni di euro dall'Eintracht Francoforte, è uno dei portieri più affidabili della Bundesliga e le sole 5 reti incassate nelle ultime 10 uscite con la nazionale confermano il suo momento positivo. Se Hradecky pensa a evitare i gol avversari, a Teemu Pukki va il compito di segnare. Classe 1990, veste la 10 che fu di Litmanen e segna come un centravanti: 24 centri stagionali in Championship con il Norwich primo in classifica e diretto verso la promozione in Premier League, con 5 doppiette. Ex Siviglia e Schalke tra le altre, Pukki in Inghilterra viaggia alla media di un gol ogni 120 minuti, mentre in nazionale ha segnato 15 reti in 69 presenze dal 2009 ad oggi, con 3 centri in Nations League, decisivi per battere l'Ungheria e per due volte l'Estonia.