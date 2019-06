I prossimi due match saranno test per i più giovani? È uno dei momenti migliori per loro?

"Non so se sia il migliore, ma è difficile che in Italia non vengano fuori giovani per la Nazionale. In questo ultimo anno ne sono cresciuti diversi, come Barella, Zaniolo o Kean. Le prossime due saranno probabilmente le due gare un po' più difficoltose: la Grecia è una squadra ottima composta da giocatori tecnici. Nella Bosnia ci sono un paio di calciatori che conosciamo come Pjanic e Dzeko e credo siano anche i più pericolosi"