Mondiali Under 17: l'avvio del torneo si avvicina. Tutto pronto per quella che sarà la massima competizione di categoria, che inizierà in Brasile il prossimo 26 ottobre. Protagonista tra le 24 candidate al titolo anche l’Italia di Carmine Nunziata, una delle cinque europee qualificatesi per la fase a gironi. A poco più di tre mesi dalla data d’esordio, sono stati svolti a Zurigo anche i sorteggi, che hanno permesso di formare il quadro di partenza del Mondiale: gli Azzurrini hanno pescato Isole Salomone, Messico e Paraguay. Tutte le tre gare si disputeranno allo stadio Bezerrao di Gama, a Brasilia: già decise le date dei match, che andranno in scena il 28 ottobre, il 31 ottobre e il 3 novembre 2019. Ecco il quadro completo dei gironi:

GIRONE A: Brasile, Canada, Nuova Zelanda, Angola.

GIRONE B: Nigeria, Ungheria, Ecuador, Australia.

GIRONE C: Corea del Sud, Haiti, Francia, Cile.

GIRONE D: USA, Senegal, Giappone, Olanda.

GIRONE E: Spagna, Argentina, Tajikistan, Camerun.

GIRONE F: Italia, Isole Salomone, Paraguay, Messico.