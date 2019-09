Roberto Mancini non si fida dell'Armenia, nonostante il tasso tecnico della rosa azzurra sia sicuramente più elevato rispetto a quello degli avversari. Questione di stato di forma: "Abbiamo sempre fatto fatica contro di loro, ci saranno difficoltà perché siamo in ritardo di condizione rispetto agli avversari", le parole del Ct dell'Italia in conferenza. Che contro Armenia e Finlandia chiede alla sua squadra due successi per blindare il primo posto nel girone di qualificazione al prossimo campionato Europeo. Prima avversaria sulla strada degli azzurri sarà l'Armenia, gara in programma giovedì alle ore 18 al Republican Stadium di Yerevan

Barella titolare, Sensi in panca

Roberto Mancini ha praticamente quasi già scelto l'undici da mandare in campo, anche se restano ancora da sciogliere due dubbi entrambi in attacco: ballottaggi tra Bernardeschi ed El Shaarawy e Belotti e Ciro Immobile, con lo juventino e il granata favoriti. Nel 4-3-3 azzurro ci sarà Donnarumma in porta, difesa a quattro composta da Florenzi, Bonucci, Romagnoli ed Emerson Palmieri. A centrocampo Barella, Jorginho e Verratti, con Sensi – protagonista di un ottimo avvio di campionato con l'Inter – inizialmente in panchina a favore proprio del compagno di squadra in nerazzurro. Tridente offensivo composto da Chiesa, Belotti e Bernardeschi. Nell'Armenia spazio come sempre alla stella Mkhitaryan, calciatore acquistato dalla Roma.

Italia (4-3-3), la probabile formazione: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Bernardeschi.

Armenia (4-2-3-1), la probabile formazione: Hayrapetyan; Hambardzumyan, Ishkhanyan, Haroyan, Hovhannisyan; Mkrtchyan, Grigoryan; Barseghyan, Mkhitaryan, Ghazaryan; Karapetyan.