Armenia-Italia 1-3, cinque vittorie su cinque e Azzurri sempre più al comando nel girone di qualificazione a Euro 2020. Eppure, a Yerevan è stata una partita strana: la squadra del neo romanista Mkhitaryan erano avanti già all'11'. Poi il pari di Belotti, ma i ragazzi di Mancini a lungo non sono riusciti a far fruttare la superiorità numerica (espulso l'autore del gol Karapetian in chiusura di primo tempo). "Loro hanno iniziato meglio di noi, con maggiore aggressività", ha ammesso il ct della Nazionale nel post partita. "Passare in svantaggio così presto è stato un po' un problema però non è che la squadra non abbia giocato. L'Italia ha fatto quello che doveva in certe situazioni, un po' meno in altre concedendo qualcosa in contropiede. Ma ci siamo ripresi e potevamo chiudere già il primo tempo in vantaggio. La loro espulsione ci ha anche penalizzato: in 10 l'Armenia ha chiuso gli spazi ed è stato più complicato attaccarla". Alla fine, il risultato su un campo difficile è comunque arrivato. "Le difficoltà ci sono, soprattutto nelle partite di settembre, e siamo riusciti a superarle. Sono soddisfatto".

"Sensi e Pellegrini grande impatto. Belotti? L'importante è che faccia gol"

Un match che il ct ha risolto soprattutto con i cambi. "Pellegrini per me è un giocatore che può fare sia l'interno di centrocampo che l'esterno d'attacco", le parole di Mancini. "L'aveva già fatto nell'Under 21 e l'aveva fatto bene. A noi serviva un giocatore che si buttasse tra le linee: gli ho detto di attaccare lo spazio vicino a Belotti e ha avuto le sue occasioni per far gol. Lui e Sensi sono senz'altro entrati bene in partita, saranno più freschi alla prossima". Il ct fa pensare di poterli vedere in campo dal 1' domenica contro la Finlandia (anche perché Verratti, ammonito questa sera, sarà squalificato). "Qualcosa cambieremo, per la condizione fisica soprattutto. Belotti? Stasera ha corso molto, vediamo come starà dopodomani. Sta facendo sicuramente molto molto meglio, entrando bene in tutti gli schemi. Sono contento, la cosa che mi fa più piacere è che faccia gol". Quindi un commento su chi invece non è ancora ai massimi livelli: "Bernardeschi e Chiesa hanno fatto bene, ma devono fare di più. Se le voci di mercato hanno influito sul giocatore della Fiorentina? Sì, penso che lo abbiano condizionato. Ora deve ritrovare la serenità che l'estate gli ha tolto".