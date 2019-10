Italia Under 17, i convocati in Nazionale per i Mondiali in Brasile 2019

Il Ct Carmine Nunziata ha ufficializzato la lista dei convocati per il Mondiale under 17 (che trasmetteremo su Sky Sport). Manca Esposito dell'Inter, trattenuto da Conte a Milano a causa dell'infortunio di Sanchez. Al suo posto il classe 2003 Gnonto

Si avvicina il Mondiale under 17, che si disputerà in Brasile. L'Italia è inserita nel girone F ed esordirà lunedì 28 ottobre alle ore 21 italiane contro le Isole Salomone. La seconda gara sarà contro il Messico (il 31 ottobre alle 24) e la terza contro il Paraguay (il 3 novembre alle 24). Tutte e tre le partite gli azzurrini le giocheranno all'Estadio Bezerrao di Gama, nel distretto federale di Brasilia. Il Ct Carmine Nunziata ha ufficializzato la lista dei convocati che si ritroveranno a Venezia il 20 ottobre per partire per il Brasile:

Portieri: Manuel Gasparini (Udinese), Marco Molla (Bologna), Filippo Rinaldi (Parma);

Difensori: Christian Dalle Mura (Fiorentina), Francesco Lamanna (Cremonese), Lorenzo Moretti (Inter), Alessandro Pio Riccio (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Lorenzo Pirola (Inter), Destiny Udogie Iyenoma (Hellas Verona), Tommaso Barbieri (Novara);

Centrocampisti: Riccardo Boscolo Chio (Inter), Andrea Capone (Milan), Michael Brentan (Sampdoria), Samuele Giovane (Atalanta), Gaetano Pio Oristanio (Inter), Simone Panada (Atalanta), Franco Tongya Heubang (Juventus);

Attaccanti: Lorenzo Colombo (Milan), Nicolò Cudrig (Monaco), Wilfried Degnand Gnonto (Inter).

Novità Gnonto al posto di Esposito

Tutti i calciatori convocati da Nunziata sono del 2002 fatta eccezione per Samuele Giovane, centrocampista dell'Atalanta, e Wilfried Gnonto, attaccante dell'Inter. Quest'ultimo è una vera e propria novità nel gruppo dell'under 17 e va a sostituire Sebastiano Esposito, suo compagno di squadra in nerazzurro. Il giovane attaccante dell'Inter è stato bloccato da Antonio Conte, che ha voluto tenerlo a Milano a causa dell'infortunio di Alexis Sanchez. Gnonto ha iniziato alla grande la stagione, segnando addirittura un gol da sotto età in Primavera contro la Juventus nella partita vinta dai nerazzurri per 5-1 lo scorso 6 ottobre. L'attaccante classe 2003 ha esordito anche in Youth League, giocando 20 minuti contro il Barcellona.

Nunziata: "Dispiace che Esposito non sia con noi"

Importante assenza per l'under 17 sarà, dunque, quella di Sebastiano Esposito. Ne ha parlato così Carmine Nunziata: "Ci dispiace che non sia potuto venire con noi – ha dichiarato il Ct – ma purtroppo cause di forza maggiore hanno impedito la sua convocazione nonostante la grande disponibilità mostrata dall’Inter fino alla fine. In questa squadra Sebastiano è sempre stato un leader, sia sotto il profilo tecnico che all’interno dello spogliatoio. Dispiace sempre dover rinunciare a dei ragazzi che con noi hanno costruito questo percorso: non smetterò mai di ringraziarli. Ma questo è l’onere di ogni allenatore, che è obbligato a fare delle scelte, tenendo conto che i posti a disposizione sono 21".