Il miglior marcatore del torneo (con 8 gol) fu Rhian Brewster, già campione d'Europa (anche se con zero presenze) col Liverpool. Il miglior giocatore quel Phil Foden (in foto il primo a sinistra in basso) assoluto pupillo di Guardiola al City. E in squadra c'era anche Callum Hudson-Odoi (terzo in basso da destra), campioncino del Chelsea. Chi saranno le prossime star del calcio passate dal Mondiale Under 17?