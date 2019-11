Italia-Armenia 9-1, Immobile: "Ci siamo divertiti, ora spero di vincere qualcosa"

Due gol per chiudere in bellezza, nove per sognare in grande. Ciro Immobile e l'Italia si godono la maxi vittoria sull'Armenia che ha chiuso la fase di qualificazione a Euro 2020: "Sono contento: per me, i compagni, il mister e il suo staff", sorride l'attaccante nel postpartita ai microfoni di Rai Sport. "Abbiamo fatto un percorso netto e ci siamo divertiti. Ringraziamo il pubblico di Palermo che ci ha dato una spinta in più: speriamo sia così anche all'Europeo".



"Saremo tutti davanti alla tv per i sorteggi"



Ora gli Azzurri si presentano alla griglia di partenza con grande entusiasmo: "La curiosità di conoscere i gironi ci sarà", ammette Immobile. "Saremo tutti davanti alla tv. Sappiamo qual è la nostra forza: siamo un gruppo bellissimo e abbiamo maturato la mentalità giusta". Dove potrà arrivare questa Italia a Euro 2020? "Ci sono tutte le componenti per fare bene, dobbiamo lavorare con i piedi per terra ma siamo contenti di quanto abbiamo fatto fin qui". Poi Immobile non si nasconde: "Spero di vincere qualcosa, perchè questa squadra lo merita. Ringrazio il ct dell'opportunità: stare qui è magnifico e sono riuscito anche a sbloccarmi in nazionale: ci tenevo tanto".