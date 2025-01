Il Guangzhou di Lippi e Cannavaro non c'è più

Il club cinese -tra il 2011 e il 2019 otto campionati nazionali vinti (di cui sette di fila) e due Champions asiatiche in bacheca- è stato escluso dai campionati professionisti a causa dei troppi debiti. Il Guangzhou FC, in passato Guangzhou Evergrande, è stato allenato dagli italiani Lippi e Cannavaro e ha visto giocare con la sua maglia anche gli ex azzurri Gilardino e Diamanti

Il Guangzhou non c’è più. La squadra di maggior successo della Cina, ma che non giocava già più in massima serie, è stata esclusa dai campionati professionistici a causa dei troppi debiti, come annunciato dallo stesso club in un comunicato stampa. La Federcalcio cinese (CFA) ha escluso il Guangzhou FC, ex Guangzhou Evergrande, dall'elenco delle 49 squadre che formano i campionati professionistici cinesi per il 2025. Era stato retrocesso in seconda divisione nel 2022, dopo che il suo proprietario di maggioranza, l'imprenditore immobiliare Evergrande Real Estate Group, aveva incontrato difficoltà finanziarie a causa del crollo del mercato immobiliare del paese.