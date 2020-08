Tradizionale "rito di iniziazione" per i nuovi convocati da Roberto Mancini. Durante la cena di squadra, Locatelli, Bastoni e Caputo si sono esibiti cantando in piedi su una sedia, davanti a tutti. A filmare, in diretta Instagram, Leonardo Bonucci NAZIONALE, TUTTI I CONVOCATI

Certi riti vanno rispettati, e nell'ambiente della Nazionale non si sfugge a quello delle canzoni improvvisate in piedi sulla sedia, davanti a tutti i compagni. A sottoporsi al rituale che celebra l'ingresso nel gruppo azzurro sono stati gli ultimi convocati dal Ct Roberto Mancini, alla loro prima chiamata in Nazionale. Caputo, Locatelli e Bastoni si sono così dati il cambio sulla sedia, nella sala ristorante, nel corso della cena di squadra con giocatori e staff al completo.