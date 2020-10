Il Ct in conferenza: "Tutti meritano di giocare ma tutti avranno una stagione lunghissima, devo tenerne conto. Ne cambierò quattro o cinque, davanti gioca Immobile, in difesa torna Chiellini". E dopo l'ultimo 0-0: "Serve più cinismo"

Dopo il pareggio contro la Polonia l'Italia di Mancini è pronta a ripartire dal big match contro l'Olanda, con "quattro o cinque cambi", parola del Ct in conferenza stampa. "Chi giocherà domani? Chiariamo le cose, questa è una Nazionale messa insieme due anni fa - ha detto Mancini -, abbiamo un gruppo di ragazzi bravissimi, altrimenti non avremmo fatto questi risultati. Tutti meritano di giocare, ma devo anche aver rispetto dei giocatori che avranno una partita ogni tre giorni, e a fine campionato non andranno in vacanza. Quindi devo salvaguardarli: se ho tre attaccanti e tre partite ne faccio giocare una per uno, quindi contro l'Olanda tocca a Immobile. Altri cambi? In difesa rientrerà Chiellini".