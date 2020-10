Alla vigilia della sfida all'Olanda in Nations League il medico della Nazionale Andrea Ferretti aveva annunciato la positività al tampone per il coronavirus di Stephan El Shaarawy, sottolinenando però la bassa carica virale e la possibilità che si trattasse di un falso positivo. Il secondo tampone a cui è stato sottoposto il giocatore ha dato esito negativo

Dopo un primo tampone positivo al Covid per Stephan El Shaarawy, ma con bassa carica virale, il secondo esame a cui è stato sottoposto l'attaccante dello Shanghai Shenhua ha dato esito negativo. Ad annunciare inizialmente la positività di El Shaarawy - a Bergamo con la Nazionale in vista della sfida all'Olanda in Nations League di mercoledì - è stato il medico azzurro Andrea Ferretti. “All’arrivo a Bergamo abbiamo eseguito il tampone a tutto il gruppo squadra – aveva spiegato Ferretti – ed è emerso un positivo: si tratta di Stephan El Shaarawy. Ma va tenuto conto – aveva da subito puntualizzato il medico – che si tratta di un tampone positivo a bassa carica. Potrebbe quindi trattarsi di un falso positivo". Il giocatore è stato quindi sottoposto a un test sierologico che è risultato subito negativo e - insieme a tutto il gruppo - a un secondo tampone per il cui esito si è dovuto aspettare più a lungo, anche a causa di un problema tecnico del laboratorio. Il risultato arrivato solo in serata è stato però quello sperato: tampone negativo.