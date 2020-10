Lo scorso 7 settembre l'Italia ha giocato una delle migliori partite della gestione Mancini: 0-1 all'Olanda, alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Frank De Boer non era ancora il commissario tecnico della nazionale Oranje: "Ma ho studiato bene quella sfida", le sue dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia del rematch del Gewiss Stadium nella quarta giornata della fase a gironi di Nations League. "L'Olanda all'andata non reagì mai, era sempre uno o due passi in ritardo. L'Italia la surclassò per 70 minuti, vincendo meritatamente. Dobbiamo giocare in modo diverso". Soluzioni? "Pensare a giocare il nostro calcio, quando la palla ce l'avremo noi", spiega De Boer. "Sarà fondamentale vincere i duelli a centrocampo e non inseguire sempre il gioco degli azzurri come invece è successo all'andata". Ora siamo al giro di boa: Italia 5, Olanda e Polonia 4, Bosnia 2. "Tutto è ancora possibile in questo gruppo", continua il ct olandese. "La nostra prossima sfida sarà dura, ma noi siamo pronti. Apprezzo molto l'atteggiamento offensivo di Mancini e i suoi ragazzi, con tanti elementi di talento in avanti. Più Jorginho e Verratti: il tipo di giocatori che mi piace in mezzo al campo, con grande tecnica e grande cuore".